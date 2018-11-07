正式參戰！3位市長明開始請假 胸有成竹準備選戰

台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍將於明（8）日也開始請假，全力投入選戰當中。（資料照）

2018-11-07 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰將至，各候選人馬不停蹄拜票掃街，而台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍將從明（8）日起開始請假，全力投入選戰當中。

本報報導，今（7）日上午柯文哲前往花博爭豔館，出席2018台北國際造型藝術節暨第一屆台北美容美髮材料大賞活動，這也是他本次任期中最後一場公開市政行程。

柯文哲受訪時表示，早上一樣7點半開會，下午回到市府批公文。而他在早上的直播中也說只盼選戰趕快結束，才能回來做事，還淡定地表示：「反正我25號就回來了」。

而桃園市長鄭文燦也將於明日開始請假投入選戰，針對近期國民黨桃園市長候選人陳學聖批評鄭文燦藉市政說明會選舉造勢，桃園市政府新聞處長張惇涵表示，鄭文燦將依法於8日起開始請假，如同所有現任縣市首長，且市長主持市政說明會更是天經地義，陳學聖的批評根本不懂法律，張惇涵更反批，陳學聖的選舉方法是「一天一抹黑」，低估桃園人的智慧。

昨（6）日遭黎明幼兒園園長林金連騎單車逆向衝撞座車的台中市長林佳龍，今日參加台灣國際工具機展開幕，他表示明日開始將請假投入選戰，不會加強維安交管，一切尊重警察局的安排。

林佳龍強調，目前民調穩定領先，有信心會開出最好票數，但選舉未到最後民調只是參考，雖有信心但也保持危機感。林佳龍也表示至投票日為止的行程都已排好，每日按表操課，把市政做好就是宣揚政績。