選前造勢 蔡英文、陳菊同台拉抬鄭文燦聲勢

2018-11-07 14:55

［記者謝武雄／桃園報導］距離選舉投票日不到20天，桃園市長候選人鄭文燦、陳學聖、楊麗環都安排重量級人員到桃園拜票，其中鄭文燦於10日下午在平鎮區新勢公園舉行客家後援會成立大會，屆時，蔡英文總統、總統府秘書長陳菊都會到場；陳學聖則是12日晚邀高雄市長候選人韓國瑜參加造勢晚會；楊麗環則是無色覺醒之夜，邀請有第一戰艦之稱的朱高正。

蔡英文總統這次是選戰開打後第2次到桃園幫鄭文燦站台，上次站台則是鄭文燦北區競選總部成立大會；鄭文燦北區競選總部執行總幹事陳靜航表示，桃園市是客家人口最多的城市，蔡總統和陳菊連袂站台，代表對客家族群的重視。

陳靜航也提到，目前黨中央還在規劃民進黨四縣市長合體造勢活動，包含基隆林右昌、新北蘇貞昌、桃園鄭文燦、新竹林智堅，時間大約是17或18日，地點未定。

至於陳學聖則是12日晚間在桃園區陽明公園舉辦大型造勢晚會，陳學聖競選總部標榜這場是「瑜聖桃園會師、絕地大反攻之役」，也是投票前韓國瑜在桃園為陳學聖助選的重要一場造勢活動，陳學聖陣營希望藉此拉抬聲勢。

另楊麗環則是11日在桃園區青溪公園舉行無色覺醒之夜，邀請朱高正外，還有前立委許國泰、前汐止鎮長廖學廣、前大園鄉長劉春生等人到場。