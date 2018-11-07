深化國際交流 原民會辦經發論壇

2018-11-07 14:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了開啟台灣原住民族與新南向國家經貿之門，活絡及強化與新南向國家交流、促進國際接軌，原住民族委員會今辦「2018原住民族國際經濟發展論壇」宣傳記者會，將透過邀請多國專家學者、原住民族業者，與國內相關人士，以原住民各向發展為主軸進行交流。

原民會副主委汪明輝tibusungʉ'e vayayana介紹，本次論壇將於11月9日至11日連續3天於花蓮美侖大飯店舉辦，結合國家新南向政策，邀請加拿大、泰國、馬來西亞及紐西蘭等國外專家學者（含原住民族企業主）與會，以「原住民族經濟發展之南向連結」為主軸，並向下延伸「打造原住民族創業生態圈」、「原住民族農業與生態智慧」及「原住民族文創的未來航道」等3項子議題。分別以專題演講、分組工作坊之型式，讓與會者能在互動交流中凝聚產業發展共識，進而激盪產生更多創新、創意的點子及國際貿易發想。

汪明輝tibusungʉ'e vayayana說，論壇第1天（11月9日）也將同步舉辦「台、紐原住民族聯合商品展售暨貿易洽談會」，全力促進台灣原住民族與紐西蘭毛利族人間相互瞭解與貿易往來機會，藉以落實台、紐貿易協定（ANZTEC）第19章原住民專章的簽署美意。

而論壇第2天將分別赴宜蘭南澳、花蓮吉安、光復及豐濱等地，至曾獲第2屆「輔導精實創業計畫」百萬得主及行政院國家發展基金創業天使計畫之那山那谷、產業示範區聯盟組織的邦查農場及台灣唯一以香蕉絲作為編織材料的新社香蕉絲工坊等，進行實地觀摩與體驗學習，藉由「標竿學習」實務交流之方式，提升原住民族企業競爭力。

至於論壇第3天則首次安排參與「2018世界原住民商業論壇」及「2018台紐原住民族青年部落旅遊合作計畫」之國內、外原住民族企業主及雙方青年代表作心得分享。

今天活動宣傳記者會中，原民會也邀請新北市原住民文化藝術團以阿美族樂舞歌唱揭開序幕，並邀請原住民族企業主現身分享參與論壇心得。而活動啟動儀式則由所有參與人士，以傳統阿美族帆船，共同開啟揚帆，象徵台灣原住民族群文化與產業，充滿著無限之力量，族人們齊心團結航向國際，發展一條屬於自己的產業經濟。