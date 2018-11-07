文化人挺陳其邁 丁守中批「柯蔡合謀」操作棄保

2018-11-07 14:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨在臉書粉絲團批小野、吳念真，兩人是綠營的兩位影視天王，一個包廣告，一個包電影；陳其邁批是卑劣選舉操作，丁應該要向吳念真、小野道歉，丁守中下午反批陳其邁當過高雄市代理市長，高雄卻在823水災後成為千坑之城，才應該向高雄市民道歉。

對於其在臉書指小野與吳念真包廣告、電影，丁守中今受訪時也表示，他們過去長期支持民進黨的，現在跳出來支持陳其邁，一點都不意外。

丁守中今下午到國民黨中常會向同黨同志懇托，對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜助選的母雞效果，誰比較好？丁守中強調，每個人都在衝刺，會全力拼搏，爭取最後勝利。

對於台北市長柯文哲競選總幹事小野挺陳其邁，丁守中批評，這不是「白綠合謀」，根本是「柯蔡合謀」，只有他們在操作棄保，搞政治，搞騙藍騙綠，而丁守中是從頭到尾都在談政策。

丁守中指出，連民進黨台北市長候選人姚文智都在棄台北保高雄，讓民進黨主席蔡英文去高雄站台，高雄優先，還酸姚文智在電視辯論時，大家都比自己的號碼，就只有姚比「4」 （柯文哲的號碼）。

丁守中表示，藍營絕對不會發生這種棄誰保誰的事，台北是首都，要振衰起蔽，台灣要止跌回升，就從嬴回首都開始﹔媒體也詢問，姚文智說丁守中怎麼選都是第二名？丁守中則以「哈哈哈哈」做回應，並說：「大家看結果，丁守中絕對有信心打倒柯蔡合謀的柯文哲。」

丁守中也批評，柯文哲現在鋪天蓋地用行政資源，各種社團後面用行政資源鋪天蓋地的在競選，在10月時就安排50場大型剪綵，很多都證明還沒有完工、驗收，鋪天蓋地用行政資源綁個社團。

此外，也有媒體詢問有網站將政治人物惡搞成武俠人物，丁守中看了惡搞圖，開心地說：「丁守中就是郭靖！」還重複說了兩次。