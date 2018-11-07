抹黑A錢 嘉市議員候選人告網友

2018-11-07 14:26

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕選舉逼近，嘉義市選舉打網戰，有網友在臉書、LINE群組散布民進黨東區市議員候選人林耿瑋有債務問題，影射林及民進黨選舉問題，林認為他缺乏金主奧援，向友人借貸選舉資金，卻被故意抹黑成A錢，遭有心人政治操弄，昨晚向警方報案，提告惡意散播的2名網友意圖使人不當選、妨礙名譽等，並已請律師取證，請其他網友別再轉傳相關圖文，以免觸法。

林耿瑋今天上午主動向媒體表示，要對外解釋他的個人財務狀況，避免被有心人政治操弄，指他是一名政治新人，沒背景、沒包袱，投入選戰相當艱辛，「沒有郭台銘當爸爸、王永慶當阿公，並非政治二代」，從創辦嘉市新鮮事協會投入公共事務，進入市府擔任市長涂醒哲機要秘書服務，熟悉市政運作，清楚嘉市面臨困境，成為未來站上議會質詢台最充足養分。

林說，為籌措選舉資金，他確實向幾位朋友尋求資助，以個人名義擔保還款、開立支票，在還款過程遇到狀況，持續積極協調，會勇於面對，但有心人士在社群網站散播不實圖文，還故意抹黑成A錢，惡意施加政治壓力，只好提告自清。

此外，立委李俊俋今天上午也針對一位網友在社群網站發文稱「民國路 空軍市場 建國二村 當時住約2000戶後為『遠雄』財團而拆（by李俊俋），再後來因『遠雄』嫌棄，再無建設計劃，至今荒土一片」，影射他與此開發案有關作出澄清說明，李強調，他與遠雄「從來沒有任何接觸」，批發文者誤導視聽。

李說，國防部於94年9月拆除建國二村後，當時他尚未擔任立委，104年馬政府時期，國防部本來規劃在嘉市標售建國一、二村土地，作為公辦都更興建社會住宅，但卻傳聞因標售條件不符合「遠雄集團」需求而3度流標，當時他在立院內政委員會質詢時即痛批，一個社會住宅政策竟要看財團臉色，馬政府內政部已淪為財團之附庸，讓弱勢望之興歎。