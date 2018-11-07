不會踩言論自由紅線 國安局強調「不會監控國人臉書」

國安局副局長陳國恩（左）今表示，根據國家情報工作法的規定，國安局有責任蒐集中國與境外勢力企圖影響我國安全與社會安定所散布的不實訊息，但相關情蒐工作僅對外，不會針對國人，國安局絕對不會踩言論自由的紅線，「國安局不會監控臉書」。（取自立法院）

2018-11-07 14:04

相關情蒐工作僅對外 不會針對國人

〔記者鍾麗華／台北報導〕國安局不會監控臉書！國安局副局長陳國恩今表示，根據國家情報工作法的規定，國安局有責任蒐集中國與境外勢力企圖影響我國安全與社會安定所散布的不實訊息，但相關情蒐工作僅對外，不會針對國人，國安局絕對不會踩言論自由的紅線。

立法院內政委員會進行「因應九合一選舉，協助我國人民返國投票、維護社會治安」報告，陳國恩、內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通、中選會主委陳英鈐等首長列席。

由於國安局長彭勝竹日前答詢稱國安局「在臉書偵蒐詆毀元首情資」，引發軒然大波，國安局當天緊急發布新聞稿澄清，絕不會干涉人民自由，總統蔡英文也在臉書上表示，每天都有人在臉書留言，誰都無權干涉，也不會受到監督。

陳國恩今在立法院內政委員會備詢被問及此事，他表示，國安局沒有能力、也不可能去情蒐民眾在網路上的相關發言，民眾在網路上的政治言論可受公評，言論自由是底線，國安局絕對不會去踩紅線。

民進黨立委邱志偉則替國安局緩頰說，他當天擔任外交國防委員會召委，彭勝竹並不是親口說「監督」臉書，現在都有錄音錄影，國安局也有發布新聞稿說明，希望立委可以拉高格局，不要憑著媒體報導或是自己的主觀看法做揣測，台灣是民主國家，怎麼可能走箝制言論自由的回頭路。