拼經濟找出路 雲林縣長候選人張麗善成立工商後援會

雲林縣長候選人張麗善成立工商後援會全力拼經濟為雲林找出路。（記者廖淑玲攝）

2018-11-07 14:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長候選人張麗善今天在虎尾競選總部成立工商後援會，並分別授旗給商業後援會會長陳德賢、工業後援會會長王茂陵號召百餘名工商企業主到場，力挺張麗善，盼改善雲林產業結構，拼經濟找出路。

今天張麗善後援會總會長吳振欽、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄陪同上百名縣內工商界人士，站出來力挺，氣勢高昂。

陳德賢、王茂陵都強調，能把貨賣出去、把人吸引進來，雲林才有未來，呼籲政治人物少一點意識形態，多一點實質的建設，拼經濟才能夠實質提升民生經濟。

許宇甄透露國民黨內部民調，麥寮港改制雲林國際商港，民意支持度高達55%，如果真的能推動，雲林就沒有缺水、缺電、缺地、缺才、缺工的「五缺」問題，但現在只缺「選對人」，呼籲雲林人覺醒選出對的人張麗善。

張麗善表示，在經濟環境如此惡劣的情況下，看到工商界的朋友踴躍站出來情義相挺，讓她十分感動，面對雲林是人民所得最低縣市，不只「北漂」還是外漂。

張麗善以民進黨執政後各種錯誤政策如一例一休、惡修勞基法，造成社會衝突、勞資對立，雲林民進黨執政14年來未見重大建設，無法提供企業發展願景，雲林人已經給了民進黨14年，民進黨沒能扮演好舵手角色，希望鄉親給張麗善一個機會，扛起重任，一定不會讓大家失望。