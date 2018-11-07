雙北市長候選人提婦女政策 婦團認為口號居多

2018-11-07 14:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕雙北選戰如火如荼進行，政策也被一一攤在陽光下檢視。由多個婦女團體所組成「婦女團體市政聯盟」針對雙北市民調前3名市長候選人在性別方面的政策進行比較，聯盟普遍認為多數都還是流於口號，希望各候選人能夠認真面對婦女相關議題。

婦女團體市政聯盟從6大面向，包括性平政策、性別與空間、性平教育、婦女就業與創業、弱勢婦女福利，以及婦女人身安全，分別邀請台北市長候選人柯文哲、姚文智、丁守中；新北市長候選人蘇貞昌、侯友宜進行提問。

不過對於結果，婦女團體市政聯盟表示，僅有柯文哲、蘇貞昌、姚文智對於聯盟提問提供正式書面回覆，丁守中及侯友宜並未以書面回應，僅表示後續會有完整政策的公佈。

在性平政策綱領落實方面，聯盟表示，姚文智不僅完全支持聯盟的政策建議，而且承諾保障同志權益、規劃性別友善空間。蘇貞昌也表達支持，他已提出「扶老攜幼三關心」等政策，並增設女性優先球場、成立男性關懷中心等。

丁守中和侯友宜沒有回應聯盟的提問，丁守中先前提出的十大婦幼政見，和侯友宜的保障婦幼安全政策，思維落伍，把幼兒福祉視為婦女權益。柯文哲不僅沒有向選民公布性別政策，又多次出現性別歧視言論，是性別平權方面最差勁的市長候選人。

營造校園性別平等環境方面，聯盟對蘇貞昌明確表示願依教育部規定遴選性平委員、營造校園性別平等友善環境的立場與願景、及杜絕校園性別霸凌與歧視，我們給予肯定。其他3位多以空泛或敷衍方式宣稱「同意」或「高度重視」聯盟訴求。但仍遺憾的是：4位都未能針對部分人士以家長團體為名，冀圖影響性平政策等事，提出明確有效因應政策或方案。

在實現職場平等並促進女性創業方面，聯盟認為姚文智的政策，具創新與可行性；柯文哲則在鼓勵婦女二度就業面向更優；蘇貞昌提出專案勞檢來落實職場性平，及建立托老托幼系統支持上班女性，並關注新住民女性就創業需求，但同酬日或創業補貼則缺乏具體作法；丁守中在這部分乏善可陳；侯友宜則未對女性經濟有所關切。