竹縣長選戰 洪耀福：楊、徐拉鋸困局 是鄭朝方脫穎而出機會

民進黨秘書長洪耀福。（資料照）

2018-11-07 13:30

〔記者楊淳卉／新竹報導〕年底新竹縣長選舉三人爭霸。民進黨秘書長洪耀福今表示，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的民調進步速度很快，民調雖還沒追上，但民調結構已經往三強發展。國民黨新竹縣長候選人楊文科和民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩兩人不易被棄保，楊、徐拉鋸困局，是鄭朝方脫穎而出的機會。

民進黨行動中常會今前進新竹縣為鄭朝方造勢。洪耀福與媒體茶敘表示，三人對峙的選票移動特別複雜。徐欣瑩和楊文科的重疊票源至少15%至20%，這些票會移動。從民調來看，徐欣瑩由盛而衰，楊文科的樁腳及國民黨組織開始發揮作用，樁腳歸隊後，態勢就有變動，徐欣瑩民調也往下掉。

洪耀福指出，對民進黨來說最好的情況，即是徐欣瑩和楊文科實力相當。兩人實力誰都沒辦法壓過誰，但兩人都宣稱會勝選，支持者就會困惑；此外，徐欣瑩和楊文科各有基本盤，不容易被誰棄保，楊文科和徐欣瑩拉鋸的困局，是鄭朝方脫穎的機會。

鄭朝方選戰大打與新竹市長林智堅連線「新竹共好」，洪耀福表示，鄭朝方對女性和小孩有很大的吸引力，除了傳統民進黨組織，也有自己獨特的市場，類似四年前林智堅首次市長的情況。鄭朝方選票來源，包括民進黨支持者、鄭家地方人脈，及鄭朝方個人形象。對民進黨支持者來說，支持鄭朝方的父親鄭永金可能有問題，因鄭永金過去和民進黨對抗太多次，但投給鄭朝方沒有問題。

洪耀福指出，此次新竹縣長選戰決勝負的關鍵在竹北。竹北有大量外來人口，大多都是年輕的上班族，不受在地派系和宗親動員影響，這是鄭朝方的優勢。鄭朝方個人形象，加上與林智堅共伴效應，鄭朝方在竹北的支持度有很大進步，外來人口、年輕選票都有大斬獲。

對於同樣有三組人馬競爭的宜蘭縣，洪耀福指出，無黨籍宜蘭縣長候選人林信華雖然沒什麼人注意，但是選戰黑馬。林信華擔任過前宜蘭縣長呂國華的副縣長，對地方有一定瞭解，林信華口條、形象好，和林姿妙是對照組。

洪耀福指出，林信華最近民調拉得非常快，林姿妙民調往林信華移動，林姿妙的民調也掉得很快。不少國民黨選民會認為投給林姿妙很丟臉，但也沒辦法蓋給民進黨，剛好有一個林信華可以選，林信華這個選項，給了國民黨支持者「解套方案」。