前高市文化局長尹立現身 強調無法認同城市努力被「一句話」抹煞

2018-11-07 13:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高市文化局長尹立今現身民間遊行活動說明會現場，他證實辭呈昨天已由高市代理市長許立明批准，今天已恢復一般高雄市民身份﹔尹立說明辭職考量之一，是無法接受有人以「一句話」抹煞這個城市共同的努力，行政職務又無法暢所欲言，所以卸下局長身份，為自己認同的高雄文化價值、大聲說出心內話。

尹立強調他不是民進黨員、也沒參與選舉、更沒加入任何政黨、後續也不會進入陳其邁競選團隊﹔他說明當初受邀擔任高市文化局長，應該是很早就參與駁二，包括策劃高雄設計節、好漢玩字節、青春設計節等活動，專業努力獲得肯定，才被邀請擔任局長。

他指出，今天已經不是文化局長身份，未來會回到大學教書，持續為我關愛的土地努力。

尹立也透露辭職原因涵蓋許多面向，坦言因為發表文章遭網軍罷凌是其中一部份，他覺得民主社會每個人都有表達意見自由，但網路上卻有人不懂得相互尊重﹔最近不只他被罷凌，還有多位文化界知名人士、醫師，都因為發表個人看法，遭某候選人的支持者灌爆臉書，也因此導致許多人沈默。

他今天選擇以市民身份、參與民間團體發起的wecare高雄粉絲頁與大氣球遊行活動，就是想跟許多對高雄價值有共識的朋友，不再沈默、一起發聲wecare高雄。