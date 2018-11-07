爭取彰化蓋捷運 王惠美「終於」表態願意辯論

2018-11-07 13:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕針對彰化蓋捷運，國民黨縣長候選人王惠美今天（7日）有後續動作，她今天在員林火車站前表達爭取捷運到彰南的決心，她説，將爭取南彰化2條輕軌捷運，總經費為408億元，如果完成可以帶動中科四期和員林地區的生活動線，至於是否願意針對捷運跟對手公開辯論，王惠美強調，「這是公共議題，當然可以大家一起來討論」，但她也設下舉辦辯論的單位要有公信力的前提。

王惠美表示，中央政府的「前瞻計畫」都用在軌道工程，如果建設越早提出，可以越放心執行，當初「前瞻計畫」是「先畫靶再射箭」，今年前瞻的經費是1千71億，卻只有38%的執行率，前瞻的軌道建設經費是4000多億，她提出彰化縣的軌道建設也才5、600億（含彰北）而已，跟桃園一次就1000多億差別很大，彰化縣的捷運，只要儘早規畫，納入前瞻，在2017至2023年之間就能夠一次獲得經費，這樣對彰化的發展有最大的幫助。

至於外界質疑將來捷運若開通營運將拖垮縣內財政，王惠美表示，捷運分很多種，台北、高雄是高運量，彰化適合低運量的輕軌捷運，施工不用像台中、台北、高雄施工那麼久，她提出的捷運計畫是相當可行的。

記者反問「是否願為捷運議題跟對手辯論？」王惠美表示，這是公共的議題，都是「大家可以來討論的」。

「辯論」近來成彰化縣長選戰的話題，最積極的是無黨籍的黃文玲，民進黨的魏明谷也樂觀其成，唯獨王惠美一直沒有「出來面對」，今天她在員林火車站與支持者高喊「彰化要捷運」，在接受記者的提問時，算是「被動」支持辯論，未來是否辯得成，還有待觀察。

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