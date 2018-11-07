時力新人街頭短講 精準掌握紅燈秒數

2018-11-07 12:58

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量在新北市6個議員選區提名候選人，相較國民黨、民進黨的新人有母雞帶頭曝光，時力新人多數靠自己想辦法讓選民認識，站路口跟民眾打招呼是老將新秀都會用的方法，而時力新人卻發展出「紅綠燈簡報術」，精準算好路口停等紅燈時間，流暢的完成一場短講，有些民眾聽完起步前，還會忍不住比出大拇指稱讚。

時力6名市議員候選人平均年齡33.5歲，只有第8選區的曾柏瑜曾經參選過立委，其他包括第2選區的唐聖捷、第3選區陳志明、第4選區彭盛韶、第5選區張祐銓、第10選區黃智姍，都是第一次參選；6人在臉書上連線論述主張，也發展在街頭短講的模式，不只是揮揮手，利用短短2、3分鐘，完成一場街頭演講，吸引注意力。

陳志明幾乎每天早上7點到7點半，會站在三重的重要路口短講，對每一處路口的紅燈秒數都了然於胸，他說，大約都是70秒到90秒的時間，有時候也會有助理協助，當時間快到時，提醒他演講收尾。

彭盛韶常在文化路、漢生東路口出現，由於夜間站路口危險，他特別背了一個發光看板，除了提醒騎士注意安全，也相當有吸睛效果；張祐銓、曾柏瑜則以人口進出多的南勢角捷運站為主。在看板有限的情況下，這些新人發揮短講的口才實力，也頗吸引人注意。