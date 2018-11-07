得票不會逾33％ ？ 姚文智：丁守中怎麼選就是第二

2018-11-07 12:43

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今天說，國民黨過去有藍軍、黑道及中共三股力量支持，但對手市長候選人丁守中只剩藍軍支持，藍色勢力不會超過33%，這場選舉丁「確定是老二」，「不管怎麼選就是第二名」，而第一名就是自己和爭取連任的市長柯文哲競逐。

民進黨高雄市長候選人陳其邁日前公布台北市長柯文哲競選總幹事小野力挺影片後，外界連日議論是「柯綠再合作」，綠營捨棄黨籍台北市長候選人姚文智，解讀是「棄姚保柯」。另外，海基會秘書長姚人多昨晚在臉書提到，會替姚文智輔選只為「報恩」，自己身為高雄人，感謝姚文智改變故鄉，同時表態「我是高雄人，我就是挺其邁啦！」

姚文智今天上午受訪談到此事再強調，小野影片提到高雄擺脫「文化沙漠」蛻變而生，自己當年在高雄市府服務就是改造第一棒，而姚人多也是看到小野所說的內容才會有感而發，因此不論從影片內容或是姚人多的說法，都證明自己可以改造城市，「姚文智能力、創意最好」。

媒體詢問姚人多為何在此時挺陳其邁，姚文智說，「會不會想太多？」姚人多下班都來競選辦公室，我們都關心高雄，也都支持陳其邁，就像自己支持蘇貞昌、林佳龍、鄭文燦等民進黨提名候選人。

談到丁守中也解讀姚人多此舉也在「棄姚保柯」，姚文智說，國民黨過去有藍軍、黑道及中共三股力量支持，但如今中共青睞的台北市長人選不是丁，而是市長柯文哲，屬意的高雄人選則是國民黨高雄市長候選人韓國瑜，又確定11日不會與丁同台造勢，讓丁的期待落空。

他分析，丁守中不是中國青睞人選，期待的韓國瑜又不會前來援助，代表丁爭取中國支持的力量破功，原有的紅、黑及藍三股勢力，只剩下藍軍支持，現在丁非常緊張，這場選舉丁「確定是老二」，但藍軍勢力不會超過33%，「不管怎麼選就是第二名」。

媒體追問，既然認定丁是北市第2名，那誰是第1名？姚說，第一當然是自己跟柯文哲競爭。

至於辯論會當天比到柯文哲號次4號，姚文智重申，當天獨缺柯文哲，心裡一直想「等下要怎麼電他」，是大家喜歡在這裡做文章，應該花時間看完整辯論內容。

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