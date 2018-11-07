正名公投通過將啟動程序？外交部：中華奧會獨立行使職權

2018-11-07 12:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕外界憂心東京奧運台灣正名公投若通過，中華奧會會籍將「被終止或取消承認」。立委強調體育與政治無法分開，就此詢問外交部，若公投通過正名，會否啟動正名程序？外交部長吳釗燮今天對此表示，若要向國際奧會提出說明或主張，須由中華奧會提出，而根據憲章，中華奧會獨立行使職權，不受政治影響。

中華奧會主席林鴻道近日多次公開表達，憂心東京奧運台灣正名公投若通過，中華奧會會籍將「被終止或取消承認」。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨對此表示，終止台灣會籍不是政府想要看到的，政府並未介入或操控任何公投案，是依法辦理公投，不論公投結果為何，都是台灣民意的自然表達，各界與國際社會都應尊重。

立法院外交國防委員會今天就「美中在台海周邊之軍事活動對美中台三邊關係影響」召開會議，邀請外交部與國防部列席報告並備詢。

國民黨立委江啟臣與許毓仁質詢時關切此事，江啟臣詢問外交部對於東奧正名公投的立場？吳釗燮說，公投是民主政治之下人民行使權力的常態，外交部需要負責對外溝通，將全力協助。吳釗燮回答時也透露，有些國家私下詢問此案，惟沒有經過同意無法公開。

許毓仁則說，體育和政治無法分開，體育更是台灣能在國際上發光發熱的舞台，擔心體育成為政治的祭品，「不能就這樣讓列車脫軌」。許毓仁問，公投如果通過，外交部會否啟動正名？

吳釗燮回答說，就程序而言，政府受到公投結果所拘束，但若是要向國際奧會提出任何說明或主張，是透過中華奧會。而中華奧會根據憲章，獨立行使職權，不受政治影響。