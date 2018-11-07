侯友宜1市場掃20分鐘 蘇貞昌批不誠懇

蘇貞昌今天上午在新北市議員何博文、王淑慧、黃俊哲及市議員候選人石一佑、戴瑋姍等人陪同下，至板橋區湳興市場及福德街市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

2018-11-07 12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕市場PK戰！民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午同步與國民黨新北市長候選人侯友宜到市場掃街拜票，蘇貞昌批，對手為了堆疊數字不但灌水，且有的市場只走20分鐘，不誠懇只用美化或呼攏的手法，民眾很清楚。

蘇貞昌今天上午在新北市議員何博文、王淑慧、黃俊哲及市議員候選人石一佑、戴瑋姍等人陪同下，至板橋區湳興市場及福德街市場掃街拜票，侯友宜則一連走訪蘆洲信義市場、三蘆市場及永平市場。

蘇貞昌說，板橋的湳興市場與福德街市場是他掃街拜票的第85、86個市場，全程不但開直播，而且是扎扎實實的走市場拜訪，他看到對手為了堆疊數字「灌水」，而且有的市場只走20分鐘，這種不誠懇的態度，只是用美化或呼嚨的手法，網友都很清楚，媒體從侯辦發的採訪通知也看出數字灌水，如果選舉都不誠懇、作假，例如用造假的影片騙市民、用不實的數字呼嚨，能夠讓侯友宜主持400萬人複雜的新北市政嗎？

未來將加強哪些區域？蘇貞昌表示，他每一個區域都很努力，每一位市民都很重要，哪怕下雨天在坪林崎嶇的山路，他仍誠懇地鞠躬拜票，每個地方都很重要、熟悉，他可以把一個貢寮沒人的海灘，舉辦熱鬧的海洋音樂祭，也讓張四十三角頭音樂跟董事長樂團團長吉董都稱讚說，改變台灣樂團的新時代來臨。