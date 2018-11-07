丁守中三招救都更 容積放寬、修法拔釘子戶...

2018-11-07 12:26

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長候選人丁守中今天舉行都更記者會，打出「比起轉型正義，我更在意台北市民的基本生活正義。」的口號，丁守中說，轉型正義已經變成政治鬥爭的工具，台灣已經歷經2、3次政權輪替，這時候為什麼還要搞轉型正義？

丁守中今天在國民黨中央黨部舉行「丁守中三招救都更」，記者會上發表三支最新競選廣告，包含兩支影片和一個720度VR環景影像，讓民眾體驗他希望在信義計畫區推動的防災型公辦都更的未來樣貌。

丁守中表示，台北市的都更困境有3個，坪數變少少、回家路迢迢、釘子戶卡卡，解決這些問題有三招，「提高容積率，一坪換一坪」、「成立都更局，一條龍服務」，以及「加速修法，拔掉釘子戶」。

丁守中說，他上任後就會成立都市更新局，把基本容積放寬到300，強而有力對付釘子戶，站在多數人正義，從國外案例來看，公權力強烈介入以後，以後就不會有釘子戶了。

丁守中表示，現在轉型正義已經變成政治鬥爭的工具，台灣已經歷經2、3次政權輪替，這時候為什麼還要搞轉型正義？轉型正義的機關也自己承認是東廠，還有什麼正義可言？台灣現在最嚴重的問題是收入嚴重下滑，台北城市老舊，居住安全嚴重受損，居住正義、生活的正義、過日子的正義更重要。