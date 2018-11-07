駁斥「棄姚保柯」 姚文智：只有「棄中保台」

姚文智駁斥「棄姚保柯」，強調這場選舉只有「棄中保台」。（記者周彥妤攝）

2018-11-07 12:14

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁日前公布台北市長柯文哲競選總幹事小野力挺影片後，外界連日議論是「柯綠再合作」，綠營捨棄黨籍台北市長候選人姚文智。針對「棄姚保柯」一說 ，姚文智今嚴加駁斥，強調這場選舉若真有「棄保」，也只有「棄中保台」。

姚文智昨說，連總統在內的民進黨高層，如須在選前之夜鎮守選情危急的高雄，不來台北也無妨，「姚文智欣然接受」。姚今天上午接受媒體聯訪解釋，台灣有兩個中國代理人，也是中國青睞的市長人選，一是柯文哲，另一是韓國瑜，尤其後者突然竄起，背後推手正是中國網軍五毛黨、在台的中資媒體，全黨應該團結一心抵抗這股民主逆流，因此才會說這番話。

姚文智說，除了固守高雄，台北也要取得勝利，反正自己也在台北奮鬥2年，18日本來就要集結所有基層力量舉辦「手牽手護台北」活動，只是分進合擊，無須過度推論。

談到是否認為遭民進黨棄保，姚文智否認指「當然沒有」，並要大家聽清楚，若這場選舉真有棄保，也只有「棄中保台」（棄共產黨保台灣）及「棄柯韓保姚邁」。

媒體詢問，外界認為這是言論二分法，好像不支持民進黨，就是支持共產黨，是否不妥？姚文智表示，他沒這樣說，還可以支持國民黨；他說，在台中資媒體長期支持柯文哲、打壓自己，提及時更說「不知道有沒有在這裡」。

他強調，若不點出中國網軍操作的現象，「選舉要怎麼選？都聽共產黨就好！」韓國瑜在中資媒體上，一小時新聞，有45分鐘的篇幅，「台灣選舉還有什麼公平？」

姚文智表示，唯有「棄中保台」，才能維持台灣價值，實踐城市改革的理念，尤其是自己在高雄市府服務10年，感謝當年高雄市長謝長廷讓自己一展抱負，認為高雄進步力量不能遭民主逆流阻擋，所以才說團結挺高雄，台北就更努力集結基層，保衛國家首都。

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