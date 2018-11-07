綠營再質疑楊吉雄是林姿妙地下縣長 林陣營籲自重

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財（中）說，益興礦業林姿妙家族佔有3分之2的股份，楊吉雄也站3分之1，兩人有密切政商關係。（記者林敬倫攝）

2018-11-07 12:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣黨部今在宜蘭縣議會召開記者會，再度質疑國民黨宜縣長候選人林姿妙家族與國民黨前立委楊吉雄家族是一家親，楊吉雄本人與妻子、女婿旗下公司，不但曾捐款給林姿妙，兩家族還曾共同持有公司，政商關係複雜，質疑林姿妙當選，楊吉雄恐是地下縣長；林姿妙陣營則呼籲綠營自重，別胡亂影射。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，今再度攜手民進黨宜蘭縣5合1聯合競選總部總幹事黃適超及民進黨前宜蘭縣黨部主委林進財召開記者會，公布林姿妙家族與楊吉雄家族的事業關係圖，以及林姿妙家族的益興礦業與楊吉雄密切關係事件簿，更公布楊吉雄出現在藍營宜蘭造勢場合的照片，質疑將來林姿妙當選，楊恐是地下縣長。

黃建財說，益興礦業林姿妙家族佔有3分之2的股份，楊吉雄也佔3分之1，兩人有密切政商關係，政府更對益興礦業的違規，開出兩次罰單，身為縣長候選人，需以高標準檢驗，一個帶頭破壞山林與環境的縣長，未來誰管的了這個破壞環境的公司?

林進財更指控，楊吉雄還跟林宜弘及林羿伶籌組柏康事業公司，這間公司也兼營土石採取業，楊吉雄本人與妻子、女婿旗下公司，都曾在2010年捐款給林姿妙從事競選，這些資料都可以在政治獻金公報查得到，如此可見，林姿妙與楊吉雄兩家族關係非一般，他質疑林姿妙當選，未來的地下縣長就是楊吉雄。

林進財更質疑，這次選舉，多場藍營輔選大將到宜蘭的造勢場合，都看得到楊吉雄的身影，怎麼說楊吉雄不是林姿妙陣營的幕後操盤手?

「水保全方位，山林就全荒廢」黃適超則說，政治人物政商關係用單純，施政才會越清明，林姿妙羅東鎮公所的財產，可以飛越白米溪到益興礦場，他嚴重質疑礦物局包庇林姿妙家族礦場的不法，他質疑礦場怎麼能隨意把土石外運?這嚴重影響山林的維護政策，他呼籲經濟部政風單位查實。

林姿妙陣營則回應，林姿妙團隊是由前行政院長張善政跟在地的所有產官學所領軍的「縣政顧問團」，林姿妙一個人的能力有限，但團隊能力無限，林姿妙將與團隊一起針對宜蘭基層鄉親的期待。

林姿妙陣營說，選舉到現在，民進黨惡質選風與抹黑一路沒有停過，相信宜蘭鄉親眼睛雪亮，不會讓惡質選風破壞民主聖地的榮光，林陣營也呼籲綠營自重，別胡亂影射，至於會不會提告，陣營還要考慮。