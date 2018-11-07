競選行程今晚登場 柯P：下午還要批一堆公文

2018-11-07 12:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲明起正式請加入選戰，但首場競選行程今晚一打卡下班就秒速展開。柯文哲今早出席「2018台北國際造型藝術節暨第一屆台北美容美髮材料大賞」後受訪，被問及心情會不會有點緊張時沒有正面回應，只說「今早七點半開會還在討論都更的容積獎勵放寬，下午回去還要批一堆公文」，言下之意似乎老神在在。

針對今傳出柯陣營因錯失市府路的路權，導致選前之夜地點與活動形式遲遲未定案，目前柯陣營約有4個地點考慮中，包括四四南村、市議會前路段、柯四年前競選總部所在吉林路、目前競選辦公室復興北路附近等，其中，四四南村與競選號碼「4」同音，同時也有「再做4年」的象徵意義，極有可能雀屏中選。

不過柯對此僅說他不曉得，這要回去問問競選總幹事，細節都是交給競選辦公室處理，他沒有過問。

媒體又問，另也傳出柯此次選舉經費不夠，有可能取消11月18日在北門舉辦的造勢活動？柯苦笑坦言「辦一場大型活動五百萬起票跳誒，真可怕！所以再看看啦！」選舉剩下10幾天了，他也沒有打算再募款，如果錢就這麼多，太多錢的造勢活動，就要把計畫修一修。

對於會不會邀請綠營北市議員站台，柯語帶保留表示，「沒有主動邀請，如果人家要來，好像也沒有拒絕。」