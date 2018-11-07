警官自稱侯友宜人馬 蘇貞昌痛批：結幫拉派將讓市民受害

針對有警方自稱是國民黨新北市長候選人侯友宜的人馬，民進黨新北市長候選人蘇貞昌說，該現象在警界會影響治安，在政界會變成結幫拉派、逢迎、抱著大腿。（記者賴筱桐攝）

2018-11-07 11:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午至板橋區湳興市場掃街拜票，針對有警方自稱是國民黨新北市長候選人侯友宜的人馬而官運亨通，蘇貞昌說，該現象在警界會影響治安，在政界會變成結幫拉派、逢迎、抱著大腿，市民將受害。

冰淇淋大廠「百吉」林姓副總上月開車返家行經新北市五股疏洪道，座車遭不明人士連開2槍，蘆洲分局偵查隊長蔡調坤未依規定第一時間通報，新聞爆發後又說詞反覆，企圖在選前粉飾太平，更被爆料自稱侯友宜人馬，一連串出包後，警局緊急將蔡調坤調職滅火。

蘇貞昌表示，自稱侯友宜人馬的人到處都有，他經常在每一個地方聽到，不只是警察，該偵查隊長辦事乖張，辦案搞烏龍被調職，「那是平調不是懲戒，可見稱侯友宜人馬有效、有力」。另外，新北市府副秘書長邱敬斌帶著城鄉局副局長到台北市政府違法關說出租的房子，也自稱侯友宜人馬，到現在都被包庇，這種「調小保大」的做法，侯友宜應該要負責。

蘇貞昌質疑，如果這種現象到處瀰漫，又讓侯友宜當選，囂張的現象在新北市就會非常誇張，市民願意新北市變成這樣嗎？該現象在警界會影響治安，在政界就會變成結幫拉派、逢迎、抱著大腿，不認真辦事，不用績效爭先，而是打著誰的旗幟選邊站，會害到新北市政，尤其市府效率無法展現，大家忙著逢迎拍馬、拉幫結派，市民恐會受害。