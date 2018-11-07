小野挺陳其邁 丁守中再批：就是在操作棄保

國民黨台北市長候選人丁守中。（記者簡惠茹攝）

2018-11-07 11:26

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲競選團隊總幹事小野表態力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁後，遭國民黨台北市長候選人丁守中批評小也就是綠營的文化門神，小野千字文回擊丁人身攻擊；丁守中今天表示，他講的都是具體事實，為什麼捨近求遠不挺姚文智挺陳其邁？就是在操作棄保。

丁守中昨天在臉書粉絲專頁「丁守中粉絲團」發文指出，民進黨執政時，文化圈子想活下去的，誰不巴著小野？因為小野巴著民進黨，小野是綠營的文化門神，真正基進側翼，柯文哲找小野，難道想的不就是民進黨的選票？台灣就是充滿著這種整天只想著玩弄政治的政客、門神，政治才會變得如此骯髒、難堪。

小野昨晚在臉書以千字文回擊，直指丁守中人身攻擊，認為丁守中用的許多思考方式都是比較舊的思維方式，並不是每個人都是這樣的。

丁守中今天上午在國民黨中央黨部舉行「丁守中三招救都更」記者會，會後接受媒體聯訪時表示，他舉出的是具體事實，過去這些人（指小野）都是全力幫民進黨，為什麼這次跳出來幫柯文哲？每次到選舉就出來挺民進黨，捨近求遠不挺姚文智挺陳其邁，中間都在操作棄保，丁守中沒有這麼多政治和算計，丁守中只談政策，讓台北更繁榮更好。

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