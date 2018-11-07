選舉倒數 陳明通：約10萬台商返台投票

2018-11-07 11:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕選戰倒數，陸委會主委陳明通今天在立法院內政委員會備詢時表示，目前掌握大概10萬左右，跟過去差不多。此外，陸委會也針對中國大陸人士來台申請嚴審，陳明通說，針對蓄意干預台灣選舉的要嚴審，主要是呼籲對岸不要干預選舉，台灣是自由民主國家，也歡迎學者來觀察。

立法院內政委員會7日邀請陸委會、內政部、中央選舉委員會、調查局、警政署等針對「因應九合一選舉，協助我國人民返國投票、維護社會治安」專題報告。

根據陸委會書面報告，兩岸兩會已簽署海峽兩岸空運相關協議、海峽兩岸海運協議，政府並持續推動「小三通」航運及人員往來便捷化，在陸國人若要回台投票，可透過兩岸空運直航班機，依協議雙方合計可達每週890個往返航班，目前實際飛航約560個往返航班、海運直航客船、小三通或經港澳轉機等多元途徑。

陸委會表示，陸委會、交通部及海基會均未收到台商或台商協會反映購票困難，或航空公司提出有關加班機之需求。未來如兩岸航空公司有加開班機之需求，可向兩岸航空主管部門提出申請，由「海峽兩岸空運補充協議」連繫。

陸委會指出，針對境外資金流入，試圖影響我國選舉部分，檢調正過濾相關案件，並由司法檢調機關依法查辦當中。陸委會正告中國大陸，台灣的民主體制不容侵犯，陸方應正視兩岸現實差距，尊重台灣自由、民主的選舉制度，切勿介入台灣選舉、干預台灣內部事務。