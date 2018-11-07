諷侯友宜面對辯論只一句話 蘇貞昌：像電玩遊戲NPC

針對國民黨新北市長候選人侯友宜屢迴避辯論，民進黨新北市長候選人蘇貞昌引用電玩遊戲設計角色「NPC」，諷侯只會講一句話，並質疑「這種NPC能治理新北市嗎？」（記者賴筱桐攝）

2018-11-07 11:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午至板橋區湳興市場掃街拜票，談到對手國民黨新北市長候選人侯友宜屢迴避辯論，蘇貞昌引用電玩遊戲設計角色「NPC」（Non-Player Character，非玩家角色或稱非操控角色），諷侯只會講一句話，並質疑「這種NPC能治理新北市嗎？」

針對侯友宜與高雄市長候選人合體拍競選廣告，蘇貞昌認為，侯友宜跟韓國瑜有許多相像的地方，一個是用大房子切成99塊門牌，隔那麼小的空間出租來剝削學生，還要年漲5%租金，收取暴利；另一個是用超低租金去租地，開設貴族學校謀利，還有一個相同點，就是兩個人都對於要選舉的地區市政不熟悉，所以一直閃躲。

蘇貞昌說，侯友宜要搭韓國瑜沾光，所以兩個人合拍廣告，但韓國瑜終於還是敢辯論，侯友宜是六都中唯一不辯論的市長候選人，因此讓7、8成以上希望辯論的新北市民，看不到辯論，在選舉新北市民已經矮人一截，未來新北市讓侯友宜當市長，那一定矮人好多截，真的很遺憾。

蘇貞昌批評，無論媒體怎麼問侯友宜辯論的事，甚至問貪污的事，侯都只有一句話：「老縣長…市民健康」，只會講一句話的候選人，很像電玩遊戲中電腦設計的角色「NPC」，只會講一句話，這種NPC能夠當400萬人口、最大院轄市的市長，處理繁雜的市政嗎？我們願意讓一個NPC來治理新北市，帶著新北市前進嗎？

對於侯友宜質疑蘇貞昌未把政策說清楚、未表現態度，才不願接受辯論，蘇貞昌反批，「這不就是只有一句話嗎？」只有「老縣長」、「人民的健康」、「深澳」這句話，真的就像電腦設計的電玩角色NPC，永遠只有一句話，所以網路上說，你去買鹽酥雞，問他有沒有胡椒，他說「小盤30元」，問他有沒有辣椒，他說「小盤30元」，就永遠一句話，一句話的候選人，一句話的侯友宜、NPC的侯友宜，400萬人的院轄市，真的放心交給他嗎？