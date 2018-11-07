劉櫂豪呼籲停止負面選舉 邀請對手政策辯論

2018-11-07 10:53

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今舉行「停止負面抹黑選舉 邀請政策辯論」記者會，邀請候選人進行公開的政策辯論，讓所有選民來好好的檢驗。

拒辯論 饒慶鈴陣營：請劉櫂豪繼續當名嘴

對此，饒慶鈴總部競選總幹事陳德勝說：「劉櫂豪的記者會標榜反抺黑，但我看過整個過程，根本是負面抹黑的記者會，對手的選戰策略根本是說一套做一套」。陳德勝說：「我們的政策都已表達清楚，後續行程排定了，最後階段重要的直接面對民眾，聽取民意，劉櫂豪好辯，比較適合當名嘴。」

劉櫂豪上午與同黨台東市長候選人洪宗楷及縣議員、市民代表候選人共同召開記者會，提出辯論呼籲。

洪宗楷表示，饒慶鈴宣稱自己是最認真的議長，但是他身為縣議員，並沒有感受到，開會大都由副議長主持；從半年前開始，對手就不斷透過媒體及網路展開負面抹黑，馬路上也隨處插著「民進黨不倒、台東不會好」的旗子；也不斷宣傳台東的交通建設都是國民黨時代建設的，現在的縣籍立委都沒有做事，但事實上很多交通建設經費都是民進黨執政後所編列。種種爭議，透過辨論才能釐清。

縣議員候選人張裴堉則說，饒慶鈴不斷放話說民進黨劉櫂豪當縣長，農產品就外銷不出去中國， 事實上蔡英文當總統之後，台東的鳳梨釋迦外銷中國的量是持續成長的。透過辯論才可以釐清真相。

劉櫂豪表示， 選舉的過程中候選人會彼此互相檢驗，但必須立足在事實的基礎上。十分遺憾的，10月21日發生普悠瑪事故，有人透過合成照片刻意影射事故發生時，他正從事競選活動，但這是不同天的事。

也有人不斷質疑他擔任立委不盡責，但從蔡英文執政以來，台東縣的預算是不斷成長的，當然對手可以質疑，他也可以提出數字說明，透過辯論是最好的方式，但主要對手不斷迴避辯論，甚至拒絕日前的公民提問。（12：00更新）

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  • 民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今天跟同黨候選人召開記者會呼籲對手辯論。（記者黃明堂攝）

    民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今天跟同黨候選人召開記者會呼籲對手辯論。（記者黃明堂攝）