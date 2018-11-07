劉櫂豪呼籲停止負面選舉 邀請對手政策辯論

2018-11-07 10:53

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今舉行「停止負面抹黑選舉 邀請政策辯論」記者會，邀請候選人進行公開的政策辯論，讓所有選民來好好的檢驗。

拒辯論 饒慶鈴陣營：請劉櫂豪繼續當名嘴

對此，饒慶鈴總部競選總幹事陳德勝說：「劉櫂豪的記者會標榜反抺黑，但我看過整個過程，根本是負面抹黑的記者會，對手的選戰策略根本是說一套做一套」。陳德勝說：「我們的政策都已表達清楚，後續行程排定了，最後階段重要的直接面對民眾，聽取民意，劉櫂豪好辯，比較適合當名嘴。」

劉櫂豪上午與同黨台東市長候選人洪宗楷及縣議員、市民代表候選人共同召開記者會，提出辯論呼籲。

洪宗楷表示，饒慶鈴宣稱自己是最認真的議長，但是他身為縣議員，並沒有感受到，開會大都由副議長主持；從半年前開始，對手就不斷透過媒體及網路展開負面抹黑，馬路上也隨處插著「民進黨不倒、台東不會好」的旗子；也不斷宣傳台東的交通建設都是國民黨時代建設的，現在的縣籍立委都沒有做事，但事實上很多交通建設經費都是民進黨執政後所編列。種種爭議，透過辨論才能釐清。

縣議員候選人張裴堉則說，饒慶鈴不斷放話說民進黨劉櫂豪當縣長，農產品就外銷不出去中國， 事實上蔡英文當總統之後，台東的鳳梨釋迦外銷中國的量是持續成長的。透過辯論才可以釐清真相。

劉櫂豪表示， 選舉的過程中候選人會彼此互相檢驗，但必須立足在事實的基礎上。十分遺憾的，10月21日發生普悠瑪事故，有人透過合成照片刻意影射事故發生時，他正從事競選活動，但這是不同天的事。

也有人不斷質疑他擔任立委不盡責，但從蔡英文執政以來，台東縣的預算是不斷成長的，當然對手可以質疑，他也可以提出數字說明，透過辯論是最好的方式，但主要對手不斷迴避辯論，甚至拒絕日前的公民提問。（12：00更新）

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