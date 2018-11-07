APEC安排張忠謀與美中領袖互動？ 外交部「盡量爭取」

2018-11-07 10:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會將於下週登場，屆時美國副總統彭斯與中國國家主席習近平都將出席會議，我領袖代表張忠謀與各國領袖代表互動引人注目。對於是否安排張忠謀與美中領袖會談？外交部今天對此表示沒有特別安排，不完全排除可能性，「我們盡量爭取」；至於張習互動，外交部則說「互相表示善意，應該可以期待」。

APEC領袖峰會將於11月12日到18日於巴布亞紐幾內亞登場，台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席會議。立法院外交國防委員會今天就「美中在台海周邊之軍事活動對美中台三邊關係影響」召開會議，邀請外交部與國防部列席報告並備詢。

民進黨立委羅致政與蔡適應詢問APEC籌備情形，外交部長吳釗燮表示「相當順利」。至於將有幾場領袖雙邊會，吳釗燮表示不會事前公開會談，因為時間緊湊，盡量安排，「但次數不會低於以往」。親民黨主席宋楚瑜去年任領袖代表出席APEC，與日本首相安倍晉三、新加坡總理李顯龍、以及美國國務院政務次卿Thomas Shannon進行雙邊會談，另有一場雙邊會談並未公開。

至於會否有「張習會」？吳釗燮回答羅致政時說，他沒有接到任何資訊，外交部也沒有特別做和習近平的安排。羅致政詢問有無陸委會人員隨行與會？吳釗燮回答說，有一位陸委會工作人員，羅致政便說，那（張習會）應該就是沒有了。

蔡適應亦追問APEC雙邊會事宜，外交部會否安排我方領袖代表與美國副總統彭斯或中國國家主席習近平面會？吳釗燮則回答說，沒有完全排除可能性，「我們盡量爭取」。對於寒暄內容劇本，吳釗燮則回應說，這有很多可能性，我方會抓住機會和美方提出希望討論的話題，例如增加經貿關係等。至於若遇到習近平，雙方會如何互動？吳釗燮則回答說，「互相表示善意應該是可以期待的」。