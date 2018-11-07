徐永明提案查35肥貓 賴士葆反對嗆：等你當主席再說

立委徐永明提議臨時審查「旋轉門條款」，與反對的財委會主席賴士葆頻頻互嗆。（記者黃欣柏攝）

2018-11-07 10:31

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院財委會今天上午審查「證券交易法」修正案，輪到時代力量立委徐永明發言時，徐突提出「權宜問題」，直指過去有35名財金高官轉當公、民營銀行當肥貓，要求變更議程將旋轉門條款納入討論，不料此舉引來主席賴士葆不滿，怒嗆徐「等你當主席再說」，藍委曾銘宗也嗆徐「你沒辦法當主席啦」，會議數度為此暫停。

徐永明提案指出，過去有35名財政部、金管會官員，退休後到公股行庫、國營事業當董事長或總經理，且這些人多是副局長、署長以上高官，相信每個委員都不反對打肥貓，因此這兩天應一併審查旋轉門條款。

主席賴士葆起初表示這並非主席權力，但徐永明表示，按照議事規則17條，主席可隨時提案納入討論，只要在場委員同意即可，賴拒絕不成，憤而回嗆「等你當主席再說」、「我是主席，我不處理」，最後2人僵持不下，賴數次氣得拍桌，並2度宣布休息，期間藍委費鴻泰更直接起身離開。

會議恢復進行後，賴士葆見徐永明仍堅持請在場委員表態，氣得痛批「不要為了你的作秀、搏版面浪費議程」，並強調「我不反對這個條款，是反對你這種方式」；藍委曾銘宗這時也出面表態：「這種跳過程序的事情我不會同意！」

會議延宕近1小時後，在賴、曾均表態反對下，徐永明才離開發言台。