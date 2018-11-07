「馬習會」3週年 馬：中華民國是拒絕台獨屏障

2018-11-07 10:25

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九與中國領導人習近平會面的「馬習會」三週年，馬英九基金會今舉行研討會，馬英九致詞時提及「馬習會」成果，認為「九二共識」是政治協議，並批蔡政府對於兩岸關係束手無策﹔馬還希望對岸不要攻擊「一中各表」，中華民國是拒絕台獨的最佳屏障。

今年是「馬習會」三週年，馬英九基金會今舉辦「馬習會」三週年政策研討會，討論「兩岸關係何去何從」，國民黨主席吳敦義、前副總統蕭萬長、前行政院長江宜樺、毛治國、張善政等馬政府時期前閣員出席與會。

馬英九認為，「馬習會」是「穿越66年的時空，伸手相握，握著兩岸的過去與未來，也握著中華民族振興的希望」，也是兩岸領導人第一次同時聯手為「九二共識」背書，為兩岸搭建了一座跨海的和平大橋，建立雙方領導人對等尊嚴、平起平坐，當面對話的新模式。

馬英九表示「九二共識」是1992年兩岸之間實質的政治協議，蔡政府不認同「九二共識」，等於是片面廢止協議，兩岸因此失去了互信，隨之而來的就是雙方關係惡化，不但官方的互動完全終止，並對台灣民生經濟、政治外交等各方面產生巨大衝擊。

馬英九批評，大陸觀光客減少、農漁產品無法銷往大陸、國際空間受到大幅緊縮，在兩岸冷對抗之下，很多兩岸事務大陸不再與台灣諮商，蔡政府除了口頭抗議外，可說是束手無策。

馬英九強調，要維持兩岸現狀，就不能拒絕「九二共識，一中各表」，沒有「九二共識」，就不可能維持現狀，可是蔡政府似乎卻不知道，也迄今無法提出取代「九二共識」的替代方案。

馬英九說，憲法增修條文序言提到「為因應國家統一前之需要」，所以中華民國憲法「不排除國家統一」，但沒有訂定時間表，未來不管哪一方提出有關國家統一的方案，都必須採取和平的方式並遵守民主的程序，循序漸進，才能讓台灣人民接受；到目前為止相關條件都還沒有成熟，需要兩岸積極創造有利條件。

馬英九認為，依據憲法的精神，思考兩岸的未來，不能排除統一的選項，但絕不會推動台灣獨立、兩個中國、或一中一台，也反對使用武力，目前以「不排斥統一，不支持台獨，不使用武力」的原則維持兩岸和平發展現狀，對台灣才是最佳選擇。

馬英九也強調，兩岸都應該正視「一中各表」的法理基礎與正面價值，希望大陸官媒及部分人士不要無謂的攻擊「一中各表」，中華民國是拒絕台獨的最佳屏障，唯有中華民國存在，台獨才不可能實現，「一中各表」更是兩岸和平發展的重要基礎。

馬英九說，兩岸關係要改善，兩岸必須自行協商，無法假手美國、日本或其他第三方。依賴第三方介入，可能並無幫助，甚至有負面效果。這一點美、日都十分瞭解。

馬英九最後表示，九合一地方選舉，2020年總統與國會大選也將陸續登場，台灣無論哪個政黨，它們的兩岸政策都必須接受人民的檢驗，對於兩岸關係的走向及所衍生的問題，應該提出解決的構想，這是對人民無可迴避的責任。