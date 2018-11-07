中國邀我友邦參加南太峰會 外交部有信心：不會出席

2018-11-07 10:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太經合會（APEC）下週將於巴布亞紐幾內亞登場，中國則搶在APEC前夕也在巴紐自辦「中國－南太平洋高峰會」，外界憂心中國將藉此再次挖角我南太友邦。針對南太情勢，外交部長吳釗燮今天回應「密切觀察」；外交部也透露中國邀請我國南太6友邦參與峰會，但我友邦不會出席。

立法院外交國防委員會今天就「美中在台海周邊之軍事活動對美中台三邊關係影響」召開會議，邀請外交部與國防部列席報告並備詢。吳釗燮在報告中指出，美中區域軍事與經貿關係詭譎多變，不排除中方可能為了轉移焦點，藉機加強謀奪我邦交國及打壓我國際參與之力道。

吳釗燮會前受訪時也直言，中國隨時隨地針對我們邦交國進行影響動作，我方仔細觀察，希望避免最壞情況發生，非常努力維繫邦交。吳釗燮說，威權國家慣常做法採用外在危機轉移國內焦點，我方當然要避免這種強況，所以不論是對中國內部發展或對我友邦的動作，都非常小心處理。

對於這段期間的邦交情況，吳釗燮答「這個部分暫時保留」，不過他事後補充說明，他一向不針對個別國家做回應，「整體邦交狀況相對穩定」。

而對於中國在APEC主辦國巴紐召集8個中國友邦，搶先舉辦「中國－南太平洋高峰會」，會否對我南太友邦形成壓力？吳釗燮受訪時回應說「密切觀察中」。民進黨立委蔡適應質詢時也問及「中國－南太平洋高峰會」，吳釗燮透露「他們也有邀請我們的邦交國」；外交部亞太司副司長張均宇答詢則說我國南太友邦「 不會（參加）」，我方掌握消息，也都相信邦交國和我們的關係不會有問題。