稱比不上柯操作「學姊陪吃飯」丁守中：政治走向綜藝化

2018-11-07 10:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天到廣播節目接受採訪表示，現在政治走向戲劇化、綜藝化，大家喜歡看熱鬧；他舉例，過去談論很多市政建設的問題，但完全比不上柯文哲一個「學姊陪吃飯」的操作。主持人蘭萱問丁，身為一個政治學者是否對這個現象感到難過，丁守中說，自己感受到談市政不受到媒體青睞，「搔搔頭、搞笑反而得到更多媒體的鎂光燈」，這是台灣政治面臨的嚴重問題，政治人物都不深思熟慮，反而都是短線炒作。

丁守中說，跑選舉就跟馬拉松一樣，越到後面越要衝刺；他分析，目前立委、市議員、里長等基層活動一直辦，大家都團結一致，國民黨強於組織這塊確實有所發揮；另一方面，柯文哲政策搖擺不定，「有功勞割稻尾、出問題推給前朝」，婦聯會的前後搖擺態度及歧視婦女發言都一再讓人看清。

而對於柯文哲年輕支持度跟看好度仍偏高，丁守中說，柯畢竟有現任優勢，而且也長期經營網路社群，所以網路聲量大，但他也說許多民調都問不到年輕族群，稱事實上自己民調在幫年輕人加權前都是領先的。

談到政策方面，丁守中說，台北市40年以上的老舊公寓有40萬戶，如果發生6級以上地震會造成10萬以上的傷亡；面對年長者的陳情，他發現在立委沒有能力引導都更，只有市長可以，但柯文哲過去4年只能推動1%。而再看看陰暗濕滑的老舊市場，哪像國外傳統市場的通風明亮、觀光客雲集。

丁守中說，國際大都會哪裡有像台北有那麼多機車，那就是公共運輸路網不夠普及或不夠便宜，全世界都市都大量補貼交通，藉此減少傷亡、空氣汙染的成本，但柯文哲都是以盈虧為由去思考，明年甚至可能刪除1280元的月票。