選前最後一天上班 柯P淡定：反正我25號就回來了

今（7）日是柯文哲請假準備選舉前最後一天上班，淡定地表示：「反正我25號就回來了」（資料照）

2018-11-07 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰將至，所有候選人馬不停蹄跑行程，而台北市長柯文哲則是堅持等到明（8）日法定請假日後才專心處理選戰。對於選前最後一天上班，柯文哲今（7）日表示只希望選戰趕快結束，才能回來做事，並淡定地表示：「反正我25號就回來了」。

柯文哲臉書專頁今早開直播，市府發言人劉奕霆問柯文哲選前最後一天上班有什麼感想，柯文哲表示以前在台大醫院準備要出來選舉前，前一天還在值大夜班，所以沒感覺。請假這十幾天大概就是少接演講準備辯論會，要想一下要講什麼，「我都沒有時間寫那個，昨天晚上才改了一頁的講稿就躺下去睡覺了」，「奇怪平常123就睡著了，昨天晚上就躺了很久」。

談到市政，劉奕霆表示有市民朋友認為北市府未完成許多事，對此柯文哲坦然承認，舉例很多公宅都還沒招標出去，開工到完成大概要三年半，加上審核、裝潢大概要四年；南門市場的標案也還沒做出去，只是說中繼市場在蓋了，東門市場與北投市場也還在談，柯文哲也苦笑：「市場改建做一半，公宅也做一半哈哈哈」。

至於環狀線，柯文哲則表示自己會去盯進度：「環狀線現在才北環南環，還要送交通部去審」，但「至少說不會像以前一樣等20年，我來做一定比較快」。

柯文哲也提到，未來15年內台北市200多個學校中有70%的校舍要改建，因為那都是民國57年時蓋的，之後也不會是單純改建，會整合托幼、托老、日間照護與活動中心，還有綠建築。「啊政客就是唉不管了冷氣先裝了，那個沒有綠建築，純粹裝冷氣耗電量太大了」、「我隨便講全台灣就跟進，實在是」。

柯文哲說，今天還要開列管會議，自己會去一條條確認每個局處被列管的案子是否完成，「我記得一個月前蔡壁如跟我說，我們列管到8700多件，一天平均列管5、6件左右」、「所以我每次都說，你以為北門是天上掉下來的喔」、「我只希望選舉趕快結束，那些答應人家還沒做到的東西我要趕快做」，並稱選後隔天週日早上就要把五級長官全抓來開會。

「在所謂電腦十倍速時代喔，吃苦耐勞被大家忘掉了，其實吃苦耐勞最厲害了」