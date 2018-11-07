獨家》不畏網軍霸凌 高市文化局長請辭投入民間wecare行動

高市文化局長尹立發表多篇挺高雄言論遭韓粉攻擊，決定請辭，全力為高雄辯護。（記者黃佳琳攝）

2018-11-07 09:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局長尹立近日因在臉書發表多篇「挺高雄」的文章，被韓粉不斷網路攻擊、騷擾，但尹立仍堅持立場持續發聲，被網友封為新一代戰神；尹立為了堅持信念，今天將辭去文化局長職務，轉投入民間發起的「wecare」行動，以自己個人的力量繼續愛高雄。

「我真的看不下去了！」尹立接受本報獨家專訪時表示，他不滿高雄被韓粉不斷惡意攻擊，才會多次在個人臉書發文，卻因而引來更多不理性的謾駡，他因身為政務官，又是高市府團隊的一員，為了避免被冠上行政不中立，他苦思多天，連局內的同仁也沒有告知，決定辭去文化局長一職，「以後可以火力全開，替高雄辯護」。

曾創辦「高雄設計節」和駁二藝術特區的發展結合，進一步催生「青春設計節」和「好漢玩字節」，讓駁二成為南台灣設計重鎮的尹立，2年前被前市長陳菊從樹德科技大學動畫與遊戲設計系系主任借調，是來自設計領域的文化局長。

近日高雄市長選戰激烈，尹立多次在個人臉書發表文章，旁徵博引證明高雄「不老也不窮」，但卻引來大批網軍攻擊，但尹立不畏懼堅持信念，持續以個人的力量在網路發聲，讓網友將他封為高雄一代戰神。