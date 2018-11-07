網路作家藤井樹挺陳其邁 竟遭謾罵退讚

2018-11-07 08:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕本名吳子雲的知名網路作家藤井樹，在臉書上力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，沒想到惹得韓粉不高興，粉絲團人數一夜狂降，他今晨發文強調：「我不會覺得你想投韓國瑜就覺得你阿凡達，我也不會覺得你想投陳其邁你就是浩克，難不成支持柯P的都是貞子嗎？」

藤井樹24歲時出版第一本小說《我們不結婚，好嗎》，至今已累積24、5部作品，還有近20首音樂創作，2016年更首次跨界擔任導演，拍攝自己的作品《六弄咖啡館》，擁有許多忠實讀者。

藤井樹5日在臉書上，發了兩句話表明挺陳其邁，一夜之間粉絲團人數狂降。他相信惹了一堆韓粉不高興了，一氣之下退了讚。

藤井樹今天凌晨再度透過臉書強調：「我挺其邁的。我澄清一下，我沒有反串，這也不是反話，我確實挺其邁。」

他說，「看著退讚的那些短少的數字，我心裡是難過的，我不是難過被退讚，我是難過我們還要被藍綠綁多久？」

他表示，有人寫信來罵我：「我買了很多你的書，但你竟然是綠蛆！我X媽瞎了狗眼！我當下難過的想公開這封信，而且不打馬賽克。」

藤井樹說，「但我知道他罵我並不重要，他能『自由』地罵我，而我能『自由』的表態我想選擇的『自由』，才重要。你想投韓國瑜沒有錯，我要投陳其邁也沒有錯，這是台灣人該守護的價值之一。」

他強調，每天藍綠多少年了，你們不煩我都嫌煩。我不會覺得你想投韓國瑜就覺得你阿凡達，我也不會覺得你想投陳其邁你就是浩克，難不成支持柯P的都是貞子嗎？

藤井樹表示，有一種很基礎的民主素養是「看政見」，而不是「看顏色」。你欣賞韓國瑜的政見，投給他啊。當你帶著雙證件進到投票所，難不成有人會拿槍，抵著你的頭要你投其邁？

他說，「我投過陳水扁，我也投過馬英九，那我不就牆頭草？台灣人真的要被這樣分類才行？」

藤井樹指出，若干年後，政黨若依然想透過顏色對決，而忽略更重要的事情，像以往（和現在）一樣，不在乎候選人素質、不在乎政見是否誇而不實、不在乎民眾所需、不在乎社會期待等等，這樣的政黨跟候選人就該被淘汰的。

許多網友則留言支持，表示「民主社會大家都有自己的選擇和意見 ，不懂尊重的人還是去對岸吧！不要把自己的想法都強加於別人，理性、尊重吧，我挺吳子雲啦」。