小野拍片挺陳其邁 學者認為對柯「造成傷害」

小野拍片支持陳其邁，文化大學廣告系系主任鈕則勳分析，外界會懷疑柯和綠營是否「達成默契」；北大公行系教授侯漢君則認為，小野此舉恐對柯文哲造成傷害。（資料照）

2018-11-07 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野日前拍攝影片支持民進黨高雄市長候選人陳其邁，引起各界關注，文化大學廣告系系主任鈕則勳分析，外界可能會懷疑柯和綠營是否「達成默契」；台北大學公共行政暨政策學系教授侯漢君則認為，小野此舉恐對柯文哲造成傷害，導致淺藍、中間選民選票流失。

根據《蘋果日報》報導，侯漢君表示，柯陣營需要擔心小野表態挺陳其邁之後，淺藍票源恐怕跑票，但綠營選民會認為「柯有在挺綠」而去投柯，至於是否產生「棄姚保柯」效應？侯漢君則認為不應以政治交易的角度去看待。

針對此事對陳其邁的影響，侯漢君指出，這對陳其邁的選情影響並不大，因為陳其邁是靠自己和民進黨在高雄的長期經營，網路空戰對他的投票結果影響不大，頂多聲勢稍微上漲。

鈕則勳則認為，小野擔任柯文哲的競選總幹事，應該知道公開挺陳其邁會對柯造成影響，儘管小野稱是以個人身分挺陳其邁，但外界會將此事聯想到柯文哲身上，懷疑柯和綠營是否「達成默契」。紐則勳表示，如果「綠白」私下有交換條件，反而會讓外界有負面聯想，對陳其邁和柯文哲都不會是好事。