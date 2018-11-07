每坪月付8元、租期50年！韓國瑜被爆賤租國有地辦貴族學校

高雄市長候選人韓國瑜在斗六市創辦的維多利亞「貴族學校」，被爆涉賤租國有地辦校，每坪月租金僅8元。（記者林國賢攝）

2018-11-07 07:40

立委批 國民黨威權時代遺留下來特權

〔記者彭琬馨、楊淳卉、林菁樺、王榮祥／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜爭議事例又一樁，這次是涉賤租國有地辦校。民進黨立委鄭寶清2016年調出台糖租用給私校的土地資料，發現由韓國瑜創辦、其妻李佳芬經營的「維多利亞雙語學校」，自1999年起租用的台糖國有土地，每坪月租金僅8元。鄭寶清昨受訪說，這是國民黨威權時代遺留下來的特權，呼籲行政單位應積極介入調查。

對於韓國瑜涉賤租國有地辦校一事，民進黨高雄市長候選人陳其邁呼籲韓國瑜能夠說明清楚，這問題應該由韓國瑜回答。

韓回應沒特權 都依台糖租約辦法申請

韓國瑜強調，維多利亞租地沒有任何特權，申請土地辦學都是根據台糖頒佈土地租約辦法，感嘆選舉奧步讓人受不了。台糖也表示，租金是申報地價的一成，一切依法辦理，沒有給予特權。

根據鄭寶清辦公室提供的資料，韓國瑜、李佳芬向台糖租用土地興辦「維多利亞雙語學校」，自1999年開始、以每年172萬元租用1萬8千零10坪土地，平均一坪土地年租金95元、每月租金僅8元，且租期長達50年。

鄭寶清受訪時強調，他當選立委後很關心國營事業有哪些閒置土地，結果發現有很多土地都在浪費；行政單位應該盡快介入調查，了解為什麼可以用如此便宜的價格租用土地，「哪有這麼便宜的地可以租？」他也很想知道。鄭寶清並質疑，韓國瑜宣稱大家都可以租用這樣的土地，「到底是誰有租」，韓國瑜趕快出面向外界說明。

維多利亞學校低價租地 高價收費惹議

維多利亞雙語學校從幼稚園到高中部，平均每學期收費達9萬元，甚至超過10萬元，民進黨團幹事長李俊俋說，據他了解，維校是雲嘉南「收費最貴的學校」，恐怕「韓夫人賺的比侯夫人還多」；李俊俋並說，台糖與韓國瑜應先把話講清楚，為什麼能以低價租用土地、獲取高所得利益。