唱《回鄉的我》感性告白 蘇貞昌：不想再看到新北停滯落後

蘇貞昌懇請市民支持，他一定會比以前更打拚。（記者翁聿煌攝）

2018-11-06 22:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚上在中和參加「新北逗陣衝音樂會」，在台上與台下合唱《回鄉的我》音樂聲中，蘇貞昌感性告白，他這幾年「受盡風霜吃盡苦楚」，不願意看到新北市再停滯落後，才再出來參選，希望大家投票支持他回來，在滿場的加油聲中，他誓言「要把新北做到第一好！」

蘇貞昌行程滿滿，早上到三重幸福市場掃街，傍晚來到鶯歌的五福市場及三元市場，議員高敏慧、議員候選人曾進益，議員彭成龍服務團隊也一同掃街，晚上再趕到中和北聖宮參加音樂會，展現超人體力。

北聖宮前廣場晚上擠滿人潮，民進黨新北市黨部主委余天率同資深藝人黃西田，以精彩歌曲炒熱現場氣氛，余天要台上支持者，千萬不要讓他為選舉結果下台，他以一首《思慕的人》歡迎蘇貞昌到場，全場旗幟飄搖，將蘇貞昌迎到舞台上。

蘇貞昌說，未來4年很重要，中美目前大打貿易戰，許多台商受不了想回台灣，台灣又以新北市最適合台商發展，他在新北子弟、行政院長賴清德的支持下，要讓台北港起死回生，利用八里、林口的荒廢土地，提供台商發展AI人工智慧、穿戴科技、互聯網等先進資通訊產業，所以，新北市需要一個有擔當、有遠見的市長。

蘇貞昌批評對手侯友宜，連辯論都不敢，其餘5都都在舉辦辯論，「為何新北市比別人細漢」？「請選民不要受到其他因素的影響」支持蘇貞昌，他一定會比過去還要打拚！