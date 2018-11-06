藍家軍倒戈？餐會邀柯P沒邀丁丁 許孝仁：教育不分藍綠

台北市長柯文哲晚間出席由台北市國中家長聯合會榮譽總會長許孝仁舉辦的「感恩餐會」。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-06 21:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長選情緊繃，現任市長柯文哲和國民黨候選人丁守中呈現拉鋸戰，藍營背景的台北市國中家長聯合會榮譽總會長許孝仁今晚舉辦「感恩餐會」，席開近百桌，邀請柯文哲及多名藍綠議員，卻不見人丁守中，引發外界質疑許孝仁陣前倒戈。

上屆連勝文、柯文哲角逐台北市長寶座，許孝仁是連勝文的家長後援會長，他曾任台北市議員李新執行總幹事，今年3月更力挺郝龍斌領銜的反核食公投案，藍家軍旗幟鮮明。

許：15日南區場有邀丁守中

許孝仁晚間受訪時說，15日還會在南區辦一場，已跟丁陣營協議出席。許孝仁解釋，這也不是什麼王不見王，這次餐會主要是想感謝家長團體的付出，並希望籌組一個全國性的家長團體，不希望將場面弄成選舉場，另外也擔心柯、丁都出席會失焦，因此只邀請現任市長及藍綠議員，他並數度強調教育不分藍綠。

許孝仁直言，雖然他曾任已故市議員李新的幕僚，長期以來也偏國民黨，但藍綠議員其實都熟，這次餐會國民兩黨眾多議員也允諾出席。媒體問許孝仁是丁粉還是柯粉？他僅尷尬笑說，自己兩個粉都是。