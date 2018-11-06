決戰宜蘭！蔡英文力挺陳歐珀 輔選幹部：選前還會再來

民進黨輔選幹部透露，總統蔡英文（右）選前還會到宜蘭輔選。（記者江志雄攝）

2018-11-06 20:38

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長選情緊繃，長期執政的民進黨有輸不得壓力，最近3個多月來，總統蔡英文7度到宜蘭輔選，9日另將出席民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀溪南競選總部成立大會，輔選幹部透露，蔡總統「選前還會再來」。

今年8月3日，蔡英文啟動宜蘭輔選行程，當天到利澤工業區座談、開蘭慈雲寺上香拜票、造訪壯圍旅遊服務中心，隔天到羅東鎮農會參加「改革挺台灣」誓師大會，9月23日到宜蘭縣多座廟宇參香，3天後民進黨行動中常會移師宜蘭，晚上有百工百業挺改革造勢晚會。

緊接著，10月6日赴南方澳參與全國漁民節大會，10月9日宜蘭國慶晚會，加上今天的「改革不回頭，鬥陣顧台灣」廟埕開講，蔡英文已到宜蘭7次，陳歐珀均有跟隨，原訂10月28日舉行的陳歐珀溪南競選總部成立大會，因普悠瑪翻車意外，延到本月9日，蔡英文也在受邀名單。

民進黨輔選幹部認為，宜蘭縣選民結構綠大於藍，縣長戰役不應該輸，選前決戰時刻，民進黨中央把宜蘭列入重點輔選縣市，盼扭轉劣勢，投票日前關鍵時間點，另有規劃蔡英文宜蘭拜票行程。

2009年國民黨籍宜蘭縣長呂國華競選連任時，當年總統馬英九頻頻到宜蘭助選，宜蘭輔選行程多達11次。