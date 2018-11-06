蘇煥智砲打「崑陵山案」 黃偉哲：遺憾遺憾再遺憾

2018-11-06 20:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕無黨籍台南市長候選人蘇煥智今天指控民進黨籍候選人黃偉哲涉嫌在崑陵山案收賄400萬元，卻被判無罪，已經成為林益世脫罪的先例，更讓蔡政府所稱的司法改革成為「台灣廉政堤防的大崩潰」。對此，黃偉哲說，「遺憾遺憾再遺憾」。

蘇煥智說，法院判決黃偉哲無罪的理由，一是採法定職權說，二是認為「立法委員、民代接受人民的陳情向政府關說，並非立法委員、民代的法定職權」，亦即雖然有收錢，但不是立委職權，所以不構成對主管事務收賄。

蘇煥智抨擊，行政院前秘書長林益世在地勇案涉收賄6300萬，當時最高法院將林益世案發回高院，所採取的理由就是「法定職權說」，這就是援引黃偉哲崑陵山案的先例，如果黃偉哲無罪，前總統陳水扁是否也應該無罪？法院對阿扁採取實質影響力說，卻對立委關說行為採取非法定職權說，這種民代收錢關說無罪，將是台灣廉政堤防的大崩潰。

對此，黃偉哲回應，蘇煥智是他的前老闆，所以一直都是持以尊重的態度相待，若蘇煥智要去對相關單位提出訴求只能尊重，但他想不到為何蘇煥智要這麼做，個人只能說，「遺憾遺憾再遺憾」。

民進黨台南市黨部主委黃先柱則說，希望蘇煥智不要讓任性超過理性，他現在做的這些事不但與綠營斷絕，更會自斷前程，希望不要因為一場選舉破壞自己長期的社會信用，不但攻擊別人更傷害了自己，還造成社會的對立，實在違背了民主的理念與精神。

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