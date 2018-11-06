執政4年沒政績？柯P貼「空拍台北」影片回擊

柯P貼出一支空拍影片，讓觀眾可以跟著鏡頭一起深入台北市，看到柯市府的政績與作為。（圖擷自臉書）

2018-11-06 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕2018選戰已進入倒數，台北市長柯文哲卻常被對手攻擊沒有政績，今天他就在臉書回擊，貼出一支空拍影片，讓觀眾可以跟著鏡頭一起深入台北市，看到柯市府的政績與作為。

柯P今天在臉書貼出「光榮城市，社福永續 社會福利施政總成果」的影片，影片中採用空拍機捕捉台北各地的畫面，並順便介紹柯市府的政績。這些政績包括婦女館、親子館、育兒友善園、老人日間照顧中心、台北市社區照顧關懷據點、民生工坊、共融遊戲場等。

影片中也訪問了許多市民的意見，其中大人小孩都有，有身障孩童表示，這是他第一次盪鞦韆，他之後還要到「輪椅專用鞦韆區」遊玩。有家長也說，台北市健康托嬰中心的出現，讓他們可以好好的去上班。

柯P也表示，這些社會福利設施並不是什麼亮點建設，卻落實在人民每一天的生活中。395處老人照顧聚點、24家老人日間照顧中心、52處公共托育家園、21家托嬰中心，這都是市府社會局的同仁一點一滴的努力。

柯文哲也相信，只要大家不斷努力，幾年後老人服利設施會更完整、育兒措施也會更方便，屆時台北市的老人、小孩，一定會成為其他縣市羨慕的對象。