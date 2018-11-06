幫高雄拚經濟？韓國瑜遭踢爆 在立院經委會僅出席質詢1次

韓國瑜喊著要幫高雄拚經濟。（記者王榮祥攝）

2018-11-06 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜說要帶領高雄拚經濟，還提出許多相關政見。不過，時代力量立委林昶佐今天貼出韓國瑜擔任立委時的質詢率表現，韓國瑜在立法院經濟委員會時，整會期只出席質詢發言1次！

林昶佐今天在臉書貼出韓國瑜1993到2002年擔任立委時的質詢／發言率整理表，其中有4個會期掛蛋、完全沒有質詢。林昶佐更點出，韓國瑜在1999年12月23日到2000年11月9日，有長達近1年未在所屬委員會質詢發言。

林昶佐質疑，韓國瑜曾鼓勵軍公教人員「能撈則撈，能混則混」，在25年前擔任立委就身體力行，他認為，韓國瑜完全是「能混就混」的極致。林昶佐更提到，韓國瑜雖宣稱最會為人民拚經濟，但過去在立法院經濟委員會時，整個會期只出席質詢發言1次，「對，1次。」

台灣本土樂團「拷秋勤」也在臉書貼出這張表，直呼「這就是網路最挺的政治網紅」，批評韓國瑜的出席、質詢率「有夠低」，呼籲社會大眾，「不要讓別人笑台灣選民素質很差好嗎？」；網友們則留言，「會不會忙著去扁人」、「會騙說都剛好在外做實事」、「三跟四就擺明在混」、「這種的還能當三任立委」。