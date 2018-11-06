遭點名支持調降建商囤房稅 新北市議員澄清

2018-11-06 19:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量6名新北市議員候選人今天召開記者會，質疑藍綠議員聯手逼迫新北市府調降建商囤房稅，有圖利建商之嫌。遭點名的議員都澄清，該案仍在討論中，提案僅是反映民意，沒有偏袒建商。

國民黨市議員周勝考說，本案是國民黨議員提案，有超過半數的議員連署，他認為，針對持有多間房屋並且出租給他人者，應列為調降房屋稅的對象，因為租房子的人本身經濟情況就不好，還要負擔2.4％的高稅額並不公平，另一方面，若房東須繳交高稅額，將會把增加的成本轉嫁到房客身上，導致租屋價格高昂，如果把稅率調降至1.5％，可望減輕租戶負擔。他強調，本案仍在大會討論階段，沒有強行通過，更沒有偏袒建商。

國民黨新北市議會議長蔣根煌說，近年來地價稅飆漲，加上經濟不景氣，百業蕭條，民眾苦不堪言，他支持一般民眾的房屋稅調降，並呼籲特定政黨不要為選舉作秀。

民進黨市議員許昭興解釋，當天有議員提案調降建商的空屋稅，她認為，建商是財團，財力雄厚，如果只調降建商的稅率不公平，因此主張一般民眾非自用住宅的房屋稅也要降，如果不是她發言把案子擋下來，早就糊里糊塗通過了，她要求市府把影響稅收的層面計算清楚，再向大會報告，如果市府要調降，必須周延考量財政問題，審慎評估。

民進黨市議員鍾宏仁說，當初簽連署書時，一時沒有看清楚，因此他在大會發言，反對調降建商的囤房稅，但是主張純自用住宅或公益使用的稅率應調降，畢竟景氣不好，一般民眾繳交高額房屋稅，將是一筆沉重負擔。

許昭興及鍾宏仁強調，當日發言內容議事影音皆有詳實記錄，卻遭時代力量惡意扭曲、抹黑，恐違反公職人員選舉罷免法104條「意圖使人不當選」之嫌疑，並涉及誹謗及妨礙名譽，雙方已委請律師研議，不排除提告。