雷倩指黨產會暗助姚姚打丁丁 姚辦：請先Google再批評

2018-11-06 17:01

〔記者周彥妤／台北報導〕婦聯會主委雷倩昨質疑，黨產會把從婦聯會取得的資料，拿給民進黨台北市長候選人姚文智，當成攻擊國民黨候選人丁守中的選舉工具，直言「與錦衣衛使用血滴子何異？」姚文智競選辦公室表示，資料都是黨產會網站公開的內容，並非從特定管道取得，「建議發文前先Google再批評」。

雷倩在臉書發文提到，「黨產會挾黨產條例之威，由婦聯會處取得的資料本應為其行使職權使用，但竟在選舉期間，經由媒體或其他管道，交給姚文智作為攻擊丁守中之用，此等行徑，與錦衣衛使用血滴子何異？更何況，姚文智連拿到的資料都看錯，用不實的金額指控丁守中！請問前新聞局長，這算不算假新聞？」

雷倩說，依政治獻金法規定，婦聯會捐款給優秀的候選人，有何不當？若捐款對象是姚文智，是否就得當？如此下去，所有依法捐款給「非民進黨籍候選人」的個人、團體，工商行號是否都有被惡意攻擊、甚至秋後算帳的危險？

雷倩也提到，黨產會赤裸裸的以政治打手之姿，讓民進黨候選人在選舉中任意「扭曲」「運用」其所取得之資料，此例一開，將來黨產會與促轉會取得的所有檔案，豈非都可能成為政治攻擊、人格謀殺的武器？

姚文智競選團隊發言人洪立齊發稿駁斥，姚文智提出有關丁守中收受婦聯會捐款的資料，並非如雷倩所言「透過媒體或是其他管道」得到的，而是黨產會在官方網站上公開、可受公評的內容，「建議雷倩女士在發文前先Google再批評」。

對於雷倩質疑若捐款對象是姚文智，是否就得當？洪立齊回擊，婦聯會不可能捐款給姚，姚也不可能接受，若自己都不相信的話，不如不說。

洪立齊補充，依黨產條例第23條規定，黨產會應就業務執行現況與不當取得財產的調查進度，即時公布於不當黨產專屬網站，並應每半年向立法院提出報告，因此婦聯會近10年捐款金流早已上網公開，供外界瀏覽，並非秘密，究竟是誰在放假消息、假新聞？

洪立齊也提到，黨產會委員在媒體上的說法，指出雷倩在臉書說婦聯會捐款的候選人都很優秀，不過昨日開庭缺席未到，涉詐領5百多萬元助理費的前國民黨立委李慶華，新北地院已對其簽發拘票，下令拘提到案，李慶華過去收了婦聯會20萬元，婦聯會認證的捐款對象還真是優秀！

洪立齊也說，根據黨產會的公開資料，婦聯會不只捐給李慶華20萬元、丁守中40萬元，在2007年更捐款1百萬元給李慶華的展望文教基金會，婦聯會近10年共捐款6億元給國民黨旗下基金及藍營政治人物。