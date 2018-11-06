太陽光電業者揚言提告 「台灣鯛民」聲明反擊：歡迎來告

2018-11-06 16:59

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會日前進行「以核養綠」公投案的辯論，正方「台灣鯛民」廖彥朋指「太陽能板上塗料有毒」的說法，太陽光電系統公會理事長郭軒甫認為這是不實謠言，揚言提告。中華民國醫學物理學會理事、以核養綠公投共同發起人廖彥朋今天下午發表聲明反擊說，既然大官員和大業者都說不排除提告，「本人一介草民表示歡迎來告，就等你們法院見！」

廖彥朋說，回顧他在辯論會當時所說的全文：「這個是一個水庫，上面全部都是漂浮的太陽能板，我們先不要談剛剛已經談過的生態，大家都知道太陽能板上面的塗料是有毒性的，這裡可是水庫啊！我們喝進去的水沒有問題嗎？」

廖彥朋表示，太陽能業者不斷地強調「太陽能模組無毒」，媒體報導甚至將他從未說過的「雨水沖刷」塞到他的嘴裡，這不禁讓他懷疑，整個太陽能系統是否除了太陽能模組外都有疑慮，而且可能藉由一個「雨水沖刷」以外的方式造成環境污染，根本是「此地無銀三百兩」。

他說：「我想要問的是，浮筒不需要塗料，那麼固定浮筒的金屬材料不需要嗎？整個太陽能發電裝置系統真的都不需要一滴塗料嗎？」

廖彥朋說，倘若你們要問我，這些抗候塗料的毒素會嚴重影響我們的健康嗎？就科學的觀點，他絕對相信太陽能業者在施工前已做過妥善的水質分析；他認為只要在劑量允許的範圍內，不至於直接影響飲水品質。

然而，面對一個從製程、商轉、除役都充滿化學疑慮的發電設施，人民不該了解自己的水庫正在開發太陽能板嗎？人民對自己的飲水安全不能有知的權利嗎？水質是否有問題，應當是由經濟部與再生能源業者解釋清楚，而非用「不排除提告」的方式恐嚇提出問題的人民，並且利用話術規避該發電裝置對原生態產生衝擊的現實。

「有時候我真的感慨這個政府對於『官商勾結』這4個字已經完全毫不掩飾」，廖彥朋說，在公辦辯論會的隔天，政府拉著身價數千億的太陽能業者開記者會揚言提告、恐嚇一個靠學貸度日的學生，讓他們再次見證「有錢能使鬼推磨」的官場現形記。