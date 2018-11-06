侯友宜、韓國瑜合拍競選廣告 相互催票

2018-11-06 16:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕被稱為「北神探、南菜販」的國民黨新北市長候選人侯友宜與高雄市長候選人韓國瑜合拍競選廣告，今天上架，訴求「守護新北、翻轉高雄」，侯友宜在記者會現場與韓國瑜視訊連線，為彼此加油打氣，相互拉抬。

侯友宜今天受訪表示，韓國瑜是一個非常有理念、想法的人，在高雄打拚，希望翻轉高雄，他也在新北跟市民「黏逗陣」，彼此有共同的理念和想法，所以2個人合拍1支「正義覺醒」的競選廣告，共同為新北市、為高雄努力，告訴選民參選的理想跟目標，盼爭取民眾支持。

侯友宜說，大家都是一個團隊，每個人都是「逗陣行」的好朋友，一起並肩作戰，希望不只是韓國瑜，包括台北市長候選人丁守中、台中市長候選人盧秀燕、台南市長候選人高思博與桃園市長候選人陳學聖，都能夠順利當選。

廣告內容呈現「正義覺醒」的主軸，2人分別說出對彼此的感受。侯友宜說，韓國瑜是不怕輸贏、向前走的男子漢，也有南部人最重視「重情重義、重朋友」的「氣口」，一定可以為高雄市民拚好未來，帶來新希望。

韓國瑜則說，他眼中的侯友宜是堅強的男性，無論遇到任何困難，始終有堅強的意志力，正在為新北市民的未來打拚，他在新北市有許多親朋好友，大家都非常認同、支持侯友宜。

侯友宜呼籲，北漂青年要返鄉投票、翻轉高雄；韓國瑜則喊話，民眾要挺正義、守護新北。2人共同高呼「正義的人民、覺醒的人民，拚一個好日子，逗陣行！」