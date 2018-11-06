談童玩節曾停辦 蔡英文：對宜蘭人是很大的打擊

蔡英文致詞時指出，童玩節在民進黨執政中斷時被取消了，當時助選，她發現這件事對宜蘭人是很大的打擊。（記者林敬倫攝）

2018-11-06 16:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文今訪問宜蘭市宜蘭人故事館，她致詞時指出，童玩節在民進黨執政中斷時被取消了，當時助選，她發現這件事對宜蘭人是很大的打擊，她希望宜蘭人所堅持與驕傲的事情，不會因選舉而中斷，盼江聰淵可以高票連任市長，任內所做的文化政策，能夠繼續延續。

蔡英文今下午抵達宜蘭人故事館，參觀完蔣渭水特展後，隨即上樓聽光復國小國樂隊演出；她致詞時指出，蔣渭水曾經對台灣提出非常深刻的診斷，也是付出實踐的行動者，堅持的理想，更形成今日的宜蘭價值與精神，這麼多年來宜蘭的綠色執政，也有珍貴的傳統，為各縣市立下了標竿。

蔡英文指出，過去民進黨在宜蘭執政的過程中，最具代表性的就是舉辦童玩節，但民進黨執政中斷的4年被取消了，她在2009年擔任黨主席來宜蘭助選，發現這件事對宜蘭人是很大的打擊，她希望宜蘭人所堅持與驕傲的事情，不會因選舉而中斷，盼江聰淵可以高票連任市長，任內所做的文化政策，能夠繼續延續。

蔡英文指出，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀從基層出身，更繼承前行政院長游錫堃的水牛精神，對宜蘭的建設需求很清楚，陳歐珀對宜蘭的文化政策也有規劃，例如中興文創園區轉型宜蘭文化創意園區，延長童玩節活動時間，帶動縣內更多觀光能量。

蔡英文指出，更重要的是，陳歐珀要輔導傳統產業，結合在地文化創新轉型，達到文化再造的效果，讓宜蘭的文化，成為最大的觀光賣點。