被陳其邁真誠打動！ 深藍牛肉麵店老闆：這次要投他

民進黨不分區立委陳其邁因競選高雄市長，宣布辭去立委職務，6日和助理一起整理研究室，將各式文件裝箱、打包，他表示擔任立委以來，很幸運能夠參與台灣民主改革的過程，但是接下來有更重要的事情要做，「我一定要讓我的家鄉更好，這是我一生懸命的地方。」（記者黃耀徵攝）

2018-11-06 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選情備受外界關注，民進黨高市長候選人陳其邁日前破釜沉舟宣布辭去立委，3日接受《關鍵夜現場》專訪時表示，自己把高雄一家牛肉麵店從藍的吃成綠的，並胸有成竹的說「這場選戰我一定會勝利！」羅姓牛肉麵老闆受訪則表示，過去全家都深藍，藍的再爛還是會投給他們，但因為了解陳其邁為人，也很信任他，因此這次決定要投給陳其邁。

綜合媒體報導，陳其邁在《關鍵夜現場》的直播專訪中表示，這家在高雄忠孝路的川味牛肉麵店，原本是一位外省籍老伯伯開的，老伯伯去世後由兒子經營，他從國小吃到現在，吃出好交情。

陳其邁說，這家店的牛肉是現宰的，而且是限量的，所以它的麵條和肉量都是搭配好的，一賣完就沒了，有時晚上不到8點就賣完打烊，因此自己有時會請老闆先幫他留1 碗。他透露，老闆應該是藍的，但朋友不分藍綠，所以他就比較低調一點，「其實老闆還蠻挺我的，算是我的粉絲，從我初選就在店裡幫我貼宣傳布條」。

羅姓牛肉麵老闆受訪時表示，以前家裡都是投國民黨的，再爛都是投藍的，但國民黨也沒有說很好，就乾脆不投票了，不過因為很了解陳其邁的為人，也很信任他，因此全家這次都要投給他。

羅老闆也透露，陳其邁真的很誠懇，之前隔壁的歐吉桑一下車看到陳其邁，歐吉桑在打電話時，陳其邁就跑過去跟他握手，「他在當委員的時候就是這樣。」

陳其邁從國小吃到現在成為老主顧，不僅和老闆吃出好交情，甚至店內還出現「陳其邁版」的牛肉麵吃法。羅老闆透露，牛骨湯加上豆瓣醬和花椒，吃起來又麻又辣，這就是專屬於陳其邁版的牛肉麵吃法，「現在有些客人還會直接表示『要吃其邁版（牛肉麵）』」。