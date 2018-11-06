杜文卿喊過年發1500元給鎮民 對手這麼說…

杜文卿喊出超狂政見，當選通霄鎮長後後，每逢過年就發放1500元給每位鎮民。（記者蔡政珉翻攝）

2018-11-06 16:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮長杜文卿轉戰參選故鄉通霄鎮長，近來杜文卿喊出，當選後每逢過年就發放1500元給每位鎮民，財源來自台電促協金，要讓鎮民有感，引發討論。

「這不是政策買票」，杜文卿說，財源全部來自台電通霄電廠與台電中部施工處的促協金，若順利當選，只要經過代表會同意即可發放，一切合法，原意是為了讓台電促協金真的回饋到每位鎮民身上，畢竟今年通霄鎮公所雖然多加碼50元，總計僅300元，但大部分鎮民都無感。

對手周玉滿認為，福利政策不該齊頭式，應該多元，她提出育兒、幼兒園10000元津貼，60歲以下500，60歲以上1500，多元化較有利鎮民。

陳漢志則說，台電促協金為回饋全體鎮民之用，他認為應該先通盤檢討較適當，若要發放，也須由經監督單位通過，若杜文卿政見能實現，他樂見其成。

巫恒昭說，每個人都有自己回饋鎮民政見，不加以評論，但需考量不排擠其他建設或福利。

邱德宏則批評，候選人不該用喊價式的「福利」來吸引選票，否則有人喊1500，其他人也能喊到10000，沒完沒了，應該重視促協金的使用是否有利鎮民。