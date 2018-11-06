「小智園區列車」到智邦科技 快問快答考驗林智堅

「小智旋風」襲9大科技廠！林智堅「園區列車計畫」抵智邦科技。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-06 16:50

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕年底大選倒數17天，林智堅競選團隊啟動「小智園區列車」計畫，已拜訪台積電、義隆電子，預計共將造訪9家知名大廠，今抵達智邦科技，與執行長黃安捷、董事長郭飛龍等人午餐會，並安排臉書直播、快問快答等趣味互動，吸引超過500名員工爭相合影，颳起一陣小智旋風。林智堅指出，竹科市民相當關心輕軌、交通、兒童教育等市政議題，也印證幸福工程是市民期待的價值，呼籲近4萬設籍在竹市的竹科上班族，支持會做事、肯做事的團隊。

午餐會於員工餐廳登場，現場聚集超過500名員工，其中不乏七、八年級年輕人，也有許多年輕爸媽，林智堅在眾人歡呼聲中進場，隨後接受智邦科技的快問快答考驗，題目相當趣味，從油頭髮型、養身等市長個人考題外，也列舉智邦科技相關小知識，例如「智邦的股票代碼2345」、「智邦英文名Accton」，林智堅直接拿起手機「call out」視訊，逗樂現場所有員工。

「員工餐廳彷彿變為市政小學堂！」林智堅有感而發說，年輕人投票率普遍偏低，但1張選票足以撼動1座城市，自10月底啟動「園區列車計畫」，即是盼透過近距離與竹科員工接觸、傾聽年輕人想法，鼓勵大家踴躍投票，目前已陸續走訪義隆電子、台積電、智邦科技等大廠，未來還將陸續拜會力晶科技、樂華科技等企業，累計將巡迴9個國內指標科技廠、接觸數千位竹科市民，在歷年來各候選人中實屬罕見。

林智堅逐桌與員工互動、聊天，他觀察到多數竹科市民具高學歷、高收入等特殊DNA，相當關心公共事務，不少人支持輕軌、對竹科交通改善有感，也有年輕爸媽認為公園變多、變好，且親子藝文活動增加，另有人也趁機反應市政，關心動物園、關埔國小二期工程等重大建設。

「智邦科技不只是重要企業，善盡社會責任的精神更令人敬佩。」林智堅表示，1998年，董事長郭飛龍即率先建置托兒所，現在廠區內也都設有幼兒園，如同董事長照顧智邦的心，自己身為3個孩子的爸爸，建設市政過程都是在乎孩子的未來。

林智堅指出，「鐵道藝術村」是1940年代興建的老倉庫，自上任後即將1到5號倉庫指定為歷史建築，並與智邦科技合作推動活化工作，如今不僅成為市民假日必訪熱點，更是新竹市藝文饗宴的新據點，智邦科技已是新竹市改變成真的推手之一。

林智堅指出，就像每1位在竹科工作的市民，近4年自己也用盡所有心力在職場上，做好市政工作，讓市民感到幸福、重拾光榮感提升，成為台灣城市典範之一，不過，儘管新竹市作為世界重要半導體產業聚落，過去市府跟竹科的連結太少，因此，上任後積極改善園區交通問題，力推「交通一二三」政策，包括打通高峰路110巷瓶頸道路、交通要道建置智慧系統、道路拓寬工程等，成功使每日上、下班車流更順暢，未來也將爭取輕軌進到園區，提供新的運具選擇。

「11月24日讓林智堅繼續留在市政府。」林智堅也呼籲近4萬竹科市民，若有感受到4年來新竹市有建設、有改變、年輕化，或是感受到親子藝文活動增加，懇請大家一定要站出來，把年輕、願意做事、會做事且能改變這座城市的團隊，繼續為市民服務。

智邦科技執行長黃安捷也呼籲現場員工一起支持市長，也預祝林智堅高票當選。董事長郭飛龍則表示，過去4年市府給予智邦科技許多協助，也讓新竹市改變成真，但自己只有一票，期盼「智邦人挺小智」，作夥讓改變的力量延續。