楊文科提新住民政策 支持者端家鄉美食助陣

國民黨新竹縣長候選人楊文科（中穿背心者）今天發表新住民政策，縣內新住民端出家鄉美食料理為他助陣。（圖由楊文科陣營提供）

2018-11-06 16:20

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科今天發表新住民政策，邀請母國是泰國、緬甸、越南、印尼、中國籍的新住民端出家鄉美食料理為他助陣，會場香氣四溢，令人食指大動。

四川麻辣料理、印尼的薑黃飯和椰絲球、泰國的涼拌青木瓜絲、越南越式春捲和涼拌烤肉米線、緬甸的涼拌茶葉豆，來自這5國的新住民穿上傳統服飾，端出來自家鄉的特色料理，用美食文化軟實力來幫楊文科造勢。

新竹縣新住民女性關懷協會理事長陳丁玲說，她們很高興來到台灣，新竹縣在協助生活適應、工作、教育、子女教養、醫療、保護等照顧上非常貼心，楊文科擔任副縣長時就常關心新住民朋友，得知他要選縣長，縣內新住民自主串連挺他。

楊文科說，新竹縣目前新住民有1萬3500多人，他當選上任後會推展新住民社區服務據點及整合連結社會福利資源，來加強對新住民的照顧，包括辦理國際移民日等多元文化活動、辦理新移民合作交流多元方案、加強新住民培力課程、提供一鄉鎮市一處新住民社區服務據點、成立新住民市集或商圈來販售新住民母國美食與手工藝品等。