盧秀燕要蓋巨蛋 林佳龍競總：中市早已啟動招商作業

2018-11-06 16:04

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中巿長候選人盧秀燕今日表示台中巨蛋4年無動靜，對此，台中市長林佳龍競選總部發言人林尚賢說，過去台中巨蛋興建受限於第14期重劃區原址問題，期程延宕多年，林佳龍上任後，決定遷址加速辦理，今年已啟動招商作業。

林尚賢表示，過去前市府規劃在北屯區14期重劃區內推動巨蛋體育館興建計畫，但該區需待重劃完成才能興建，且此處為學校用地，依規定建築面積不得超過50％，基地建築面積及允許開發附屬空間均受侷限，如未來無法順利招商，將造成市庫財政及管理人員負擔。

林尚賢說，林佳龍上任後，立即要求市府相關局處重新檢討，並盤整北屯區各項重大體育建設計畫。之後，基於場館定位、基地條件及市民需求等因素，同時整合行政資源，巨蛋計畫決定遷至崇德路、松竹路一帶的「文教7」與「公25」用地，將原計畫興建的北屯國民運動中心及室內籃球館，結合為「三合一運動園區」。另外，考量北屯人口眾多，林佳龍也決定再另覓適當場地，興建一座獨立的北屯國民運動中心，北屯區整體運動場館數量將不減反增。

針對台中巨蛋園區，林尚賢也說，市府今年已啟動招商作業，明年5月前也將完成都市計畫用地變更，相信未來巨蛋完工後，不僅能提供多項運動賽事使用，也能作為大型展演、集會或選手培訓的場地，讓場館發揮最大的功能與效益。他建議盧秀燕提出政見前，應該做足功課，而非一味抄襲市府既定政策。